معركة صامتة على رأس الموساد خلف أبواب المحكمة العليا

من المفترض أن يقدم مقدمو الالتماسات ردهم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بحلول مساء اليوم، على قرار لجنة غرونيس بإعادة الموافقة على تعيين رومان غوفمان رئيسًا للموساد.

ولجنة غرونيس هي لجنة مستقلة يرأسها القاضي السابق آشر غرونيس، مهمتها فحص أهلية المرشحين للمناصب العليا الحساسة في الدولة، مثل رئيس جهاز الشاباك ومفوض الشرطة ومحافظ بنك إسرائيل. وتدور الالتماسات بدعوى وجود شبهات تتعلق بنزاهة التعيين وسلامة التقدير.

ويتوقع المحامي أوهاد شاليم، ممثل غوفمان، أن المحكمة العليا لن تتدخل في قرار أعضاء اللجنة. وأضاف:" المحكمة تدرس الموضوع من جزئية الإجراءات المتبعة. طلبت من اللجنة استكمالها وتم ذلك. وهذا كل ما يمكن للمحكمة التدخل به. فهي لا تتدخل في مسألة قرار اللجنة".

وشهدت إسرائيل أكبر انقسام سياسي في تاريخها على خلفية صلاحيات السلطة القضائية ومدى تدخل المحكمة العليا في صلاحيات السلطتين التشريعين والتنفيذية، خصوصا في مسألة التعيينات.