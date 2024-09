تقرير: الولايات المتحدة تخطط لتقديم عرض نهائي للصفقة

أفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الليلة (بين الأحد والاثنين)، بأن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن الولايات المتحدة تناقش مع مصر وقطر الخطوط العريضة لصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، كما تم توضيح أن ضغوط الرئيس بايدن من أجل ذلك الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يواجه إلحاحا متجددا بعد انتشال جثامين ستة مختطفين بينهم الأمريكي هيرش جولدبرج بولين.

وبحسب التقرير نفسه، ناقشت الولايات المتحدة مع مصر وقطر الخطوط العريضة للصفقة النهائية، والتي يسمونها صفقة "خذها أو اتركها" Take it or leave it". وتخطط الولايات المتحدة لتقديم الاقتراح إلى الجانبين في الأسابيع القريبة. وهو أمر إذا لم يقبلوه فمن المؤكد أنه يمثل نهاية الطريق في المفاوضات.

وأضاف المسؤولون في إدارة بايدن أنه ليس من الواضح بشكل فوري ما إذا كان العثور على جثامين المختطفين الستة سيحسن فرص توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول "لا يمكنك الاستمرار في التفاوض على هذا. هذه العملية يجب أن تنتهي في وقت ما"، مضيفا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تعمل على العرض النهائي حتى قبل إستعادة الرهائن الستة وهم قتلى.

وأوضح المصدر نفسه: "هل يعطل هذا الصفقة؟ لا. إذا كان هناك أي شيء، فيجب أن يضيف المزيد من الإلحاح إلى مرحلة الإغلاق هذه، التي كنا فيها بالفعل".

وفي الوقت نفسه، أبلغ الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة وقال إن المختطفين الستة قتلوا على يد خاطفيهم "قبل وقت قصير" من اكتشافهم. وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن الولايات المتحدة لديها تقييم مماثل، وتعتقد أن جميع المختطفين الستة أصيبوا برصاصة في الرأس وتم إعدامهم قبل وقت قصير من اكتشاف جثامينهم.