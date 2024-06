التصعيد في الشمال: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مبنى عسكريا لحزب الله في صور

دوت صافرات الإنذار بعد ظهر اليوم الأربعاء في عدد من المواقع شمال إسرائيل، تم تفعيلها إثر إطلاق القذائف من لبنان وتم تحديد حوالي 15 قذيفة باتجاه منطقة كريات شمونة، قامت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي باعتراض العديد منها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مصادر النيران.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مبنى عسكرياً لحزب الله في منطقة صور ومبنى آخر في الخيام بلبنان.

وفي الصباح، اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها في الأجواء اللبنانية. ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم تنطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات إضافية صباح اليوم (الأربعاء) في البرغلية شمال مدينة صور، على بعد 25 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية. وفي إحدى هذه الهجمات، دمرت بالكامل فيلا فاخرة للوزير اللبناني السابق علي عرب، والواقعة في مجمع معزول على الشاطئ.

