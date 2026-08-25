سكان غلاف غزة يتظاهرون ضد إدخال المساعدات إلى القطاع

في معبر كرم ابو سالم للبضائع بين اسرائيل وقطاع غزة، تظاهر عشرات من سكان غلاف غزة صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بعدم المضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب قبل نزع سلاح حماس.

وصرح داني رحميم، الناطق بلسان كيبوتس ناحل عوز، بأنه من غير المقبول أن تبقى حماس في السلطة في غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث.

وعرض أورين سامغادا، الذي سقط ابنه عومير في الحرب مع حماس، خريطة أحضرها ابنه من أحد منازل قطاع غزة، تُظهر فلسطين على الأراضي الإسرائيلية. وانتقد سامغادا سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة قائلًا: "عندما تريد الانتصار، يجب أن تنتصر. يجب نزع سلاح حماس. حتى الآن، لم يتم نزع سلاح حماس، ولم ننتصر في الحرب. بالتأكيد لا يبدو الأمر جيدًا، بالطبلع عندما يتم ادخال قوات أجنبية إلى هنا، شخصيا، أعتبر ذلك فشلًا".