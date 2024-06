كشفت مصادر لبنانية وعربية مقتل القيادي في "الجماعة الإسلامية" وحركة حماس أيمن غطمة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في البقاع الغربي، شرقي لبنان، كما توفي بنفس العملية المرافق الذي كان الى جانبه في السيارة.

وأيمن هاشم الغطمة من مواليد عام 1968 وهو من بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وينتمي للجماعة الإسلامية، ولديه تاريخ طويل في العمليات الإسرائيلية ضد إسرائيل. وقالت مصادر لبنانية بأن غطمة استهدف خلال عودته من جولة على عناصر قوات الفجر بمحور العرقوب.

ووفقا لمصادر إعلامية لبنانية فإن غطمة يعتبر أحد الشخصيات البارزة "بالجماعة الإسلامية" وهو مسؤول عن نقل السلاح من سوريا الى البقاع الشمالي والبقاع الغربي حتى جنوب لبنان.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من جانبه اغتيال أيمن غطمة القيادي في حماس والجماعة الإسلامية في لبنان في الغارة المذكورة.ووفقا لبيان الجيش فإنه تمت "مهاجمة غطمة من خلال مسيرة في منطقة البقاع" وذكر البيان أن غطمة "كان مسؤولا عن تزويد الأسلحة القتالية لحماس والجماعة الإسلامية في لبنان وتطوير البنية التحتية المسلحة في المنطقة".

وأفاد بيان الجيش بأنه تم اغتيال غطمة بسبب تورطه بتعزيز وتنفيذ خطط عمليات مسلحة ضد إسرائيل "خلال الفترة القريبة"، وأيضا تورطه بتنفيذ عمليات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

https://twitter.com/i/web/status/1804499667964559774