تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي:"هاجمنا مقر استخبارات حزب الله في بيروت"
بعد التقارير عن الهجمات في المدينة اللبنانية- أكدت إسرائيل أنها نشطت في المكان • على الأقل 70 قذيفة أطلقت من لبنان منذ بداية اليوم تجاه منطقة الجليل الأعلى والغربي • اغتيال القيادي في حماس روحي مشتهى
أطلقت قذائف كثيفة، اليوم (الخميس)، باتجاه الجليل الغربي والأعلي. اعتراض طائرة بدون طيار أمام ضفاف مدينة نهاريا شمال إسرائيل. هجمات للجيش الإسرائيلي في الضاحية في بيروت. وذكرت إيران أن مستشارًا للحرس الثوري قُتل في هجوم بمنطقة دمشق هذا الأسبوع. وأثناء الليل، تم اعتراض طائرة بدون طيار قبالة سواحل بات يام وسط إسرائيل، مما تسبب في انطلاق صفارات وسماع أصداء انفجارات في المدينة.
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دعوات لإنهاء التصعيد ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قوات سلاح الجو قد نفذت عملية اغتيال قيادي في حزب الله
الخارجية الأميركية: نريد رؤية قيام دولة فلسطين ولكن عدم قيامها لا يبرر ممارسة العنف ضد إسرائيل
ارتفاع وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا
الخارجية الأميركية: نؤمن بالدبلوماسية لحل النزاع لكننا نريد أيضا رؤية قدرات حزب الله تُقوض
تقرير في اليمن: هجومان أمريكي بريطاني في الحديدة
أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، بهجومين أميركيين بريطانيين في مدينة الحديدة الساحلية جنوب غربي اليمن، في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
إطلاق النار على المطلة: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان دون وقوع إصابات
إطلاق العشرات من القذائف الصاروخية من لبنان باتجاه منطقة المطلة في الجليل، بعد سماع صفارات الإنذار في البلدة الشمالية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
الجيش الإسرائيلي: اغتيال خضر الشهابية قائد منطقة مزارع شبعا في "حزب الله"
بايدن عن إمكانية الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني: لن يحدث شيء اليوم
أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى احتمال الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني، قائلا إنه "متأكد من أنه لن يحدث شيء اليوم". قال الرئيس هذه الأشياء خلال مؤتمر صحفي قصير قدمه للصحفيين، قبل مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى جنوب الولايات المتحدة. وسئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت إسرائيل ستهاجم منشآت النفط الإيرانية، فأجاب "إننا نجري مناقشات حول ذلك". وشدد على أنه لا يؤيد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ورفض تحديد العقوبات التي تفكر حكومته في فرضها ضد نظام آية الله.
تقديرات الجيش الإسرائيلي: مقتل أكثر من 100 عناصر من حزب الله منذ بداية المناورة في لبنان
يقدر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 من مسلحي حزب الله قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان، وبحسب التقديرات، تم القضاء عليهم من الأرض ومن الجو
تقرير: وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا
أفادت قناة "الحدث" السعودية وشبكة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية، أنه من المنتظر أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة اللبنانية بيروت غدا.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً لمقر استخبارات حزب الله في بيروت
هاجمت الطائرات المقاتلة أهدافاً لمقر استخبارات حزب الله في بيروت، بما في ذلك عناصر الوحدة ووسائل التجميع والمقر والبنية التحتية الأخرى. هذا بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن الهجوم تم تنفيذه من خلال التوجيه الاستخباري لجناح المخابرات في الجيش. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقر المخابرات هو هيئة المخابرات المركزية في حزب الله المسؤولة عن بناء الصورة الاستخبارية عن إسرائيل والجيش الإسرائيلي. يقود المقر اتجاه الأنشطة الاستخباراتية في المنظمة ضد إسرائيل ويركز لديه قدرات جمع استراتيجية للتنظيم.
الجيش الإسرائيلي: تحييد مسلح بسكين عند مدخل مقر لواء يهودا، دون وقوع إصابات
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مهاجما مسلحا بسكين وصل إلى مدخل مقر لواء يهودا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية. أطلقت جندية كانت تحرس بوابة القاعدة النار على المسلح وتحييده.
لبنان: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي وقع وسط بيروت إلى 9
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي في حي الباشورة وسط بيروت إلى تسعة. كما أفادت التقارير أن عدد المصابين ارتفع إلى 14.
نحو توسيع الهجمات: الجيش الإسرائيلي يقوم بإخلاء 25 قرية أخرى في جنوب لبنان
وقبيل اتساع نطاق الهجمات، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيحاي أدرعي "تحذيرا عاجلا" لسكان 25 قرية في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى "التحرك الفوري شمال نهر الحولة". وقال: "إن نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده. نحن لسنا مهتمين بإيذاءكم، ومن أجل سلامتكم، يجب عليكم إخلاء منازلكم على الفور. أي شخص يتم العثور عليه بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآتهم أو أسلحتهم، يعرض حياته للخطر". من المرجح أن يتضرر أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية".
https://x.com/i/web/status/1841777706259906945
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وزارة الصحة بغزة: 99 قتلوا بقطاع غزة في اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 99 فلسطينيا قتلوا وأصيب 169 آخرون في هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الماضي، وبحسب الوزارة فإن عدد القتلى منذ اندلاع الحرب ارتفع إلى 41788، وعدد الجرحى إلى 96794.