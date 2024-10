تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي:"هاجمنا مقر استخبارات حزب الله في بيروت"

نحو توسيع الهجمات: الجيش الإسرائيلي يقوم بإخلاء 25 قرية أخرى في جنوب لبنان

وقبيل اتساع نطاق الهجمات، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيحاي أدرعي "تحذيرا عاجلا" لسكان 25 قرية في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى "التحرك الفوري شمال نهر الحولة". وقال: "إن نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده. نحن لسنا مهتمين بإيذاءكم، ومن أجل سلامتكم، يجب عليكم إخلاء منازلكم على الفور. أي شخص يتم العثور عليه بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآتهم أو أسلحتهم، يعرض حياته للخطر". من المرجح أن يتضرر أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية".

