تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي:"هاجمنا مقر استخبارات حزب الله في بيروت"

أطلقت قذائف كثيفة، اليوم (الخميس)، باتجاه الجليل الغربي والأعلي. اعتراض طائرة بدون طيار أمام ضفاف مدينة نهاريا شمال إسرائيل. هجمات للجيش الإسرائيلي في الضاحية في بيروت. وذكرت إيران أن مستشارًا للحرس الثوري قُتل في هجوم بمنطقة دمشق هذا الأسبوع. وأثناء الليل، تم اعتراض طائرة بدون طيار قبالة سواحل بات يام وسط إسرائيل، مما تسبب في انطلاق صفارات وسماع أصداء انفجارات في المدينة.

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