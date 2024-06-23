مسؤول إسرائيلي رفيع لـi24NEWS: "تأخير شحنات الأسلحة هو أحد أهداف رحلة غالانت إلى الولايات المتحدة"

أحد أهداف زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، في الولايات المتحدة، هو حل مسألة التأخير في شحنات الذخيرة الأمريكية إلى إسرائيل، وفقا لما أفاد به مسؤول إسرائيلي رفيع لـ i24NEWS.

وأفيد أيضا أن تأخر وصول شحنات الأسلحة ليس السبب الوحيد الذي يقلق إسرائيل، حيث يقلقها انعكاس الحدث على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أمام أعداء إسرائيل في المنطقة. وأضاف المسؤول لـ i24NEWS أن فيديوهات رئيس الحكومة، التي ظهر بها يهاجم إدارة الرئيس جو بايدن، لا تجعل الوضع أسهل في محادثات غالانت مع المسؤولين في الولايات المتحدة.

https://twitter.com/i/web/status/1804961997387137302 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويشار الى أن نتنياهو هاجم مؤخرا واشنطن في تصريح لوسائل الإعلام، على خلفية قرار تجميد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، قال فيه: "عندما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هنا في إسرائيل مؤخرا، كان بيننا محادثة صريحة. قلت إنني أقدر بشدة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكنني قلت أيضًا شيئًا آخر، قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الأخيرة بمنع إسرائيل من الأسلحة والذخيرة"، مشيراً إلى أن بلينكن "تعهد بأن تعمل الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات. وآمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. وينبغي أن يكون هذا هو الحال." وفي أعقاب ذلك انتقده كبار المسؤولين الأمريكيين.