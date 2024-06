مسؤول إسرائيلي رفيع لـi24NEWS: "تأخير شحنات الأسلحة هو أحد أهداف رحلة غالانت إلى الولايات المتحدة"

أحد أهداف زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، في الولايات المتحدة، هو حل مسألة التأخير في شحنات الذخيرة الأمريكية إلى إسرائيل، وفقا لما أفاد به مسؤول إسرائيلي رفيع لـ i24NEWS.

وأفيد أيضا أن تأخر وصول شحنات الأسلحة ليس السبب الوحيد الذي يقلق إسرائيل، حيث يقلقها انعكاس الحدث على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أمام أعداء إسرائيل في المنطقة. وأضاف المسؤول لـ i24NEWS أن فيديوهات رئيس الحكومة، التي ظهر بها يهاجم إدارة الرئيس جو بايدن، لا تجعل الوضع أسهل في محادثات غالانت مع المسؤولين في الولايات المتحدة.

https://twitter.com/i/web/status/1804961997387137302