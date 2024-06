الأحزاب الدينية في الحكومة الإسرائيلية تدعم صفقة المختطفين التي عرضها بايدن

على خلفية إعلان الوزراء ايتمار بن عفير وبتسلئيل سموتريش أنهم سيسقطون الحكومة في حال الموافقة على الصفقة الحالية، أعلن حزب شاس المتدين اليوم الثلاثاء أنه سيدعم اقتراح الصفقة للإفراج عن المختطفين.

وذكر في البيان إنه "في جلسة الكتلة التي عقدت أمس نوقش الاقتراح الإسرائيلي لصفقة المختطفين، وفي نهايتها قررت الكتلة الدعم الكامل للاقتراح الإسرائيلي، والذي يوجد فيه خطوات بعيدة المدى بهدف استعادة المختطفين وتنفيذ وصية فداء الأسرى Pidyon shvuyim (وصية مهمة وفقا للشريعة اليهودية تتعلق بالأسرى). شاس تدعم الاقتراح وتدعم رئيس الحكومة ومجلس الحرب بالصمود أمامم الضغوطات،من أجل إتمام الصفقة وإنقاذ حياة العديد من إخوتنا وأخواتنا القابعين في المتاعب والأسر."

وكتب أمس وزير الإسكان والبناء يتسحاك جولدكنوفف، ورئيس حزب يهدوت هتوراة منشورا في منصة "اكس" :"قلت اليوم لممثلي عائلات المختطفين، بأن موقفنا هو أنه لا يوجد شيء أعظم من قيمة الحياة ووصية فداء الأسرى، لأن هناك خطراً حقيقياً وملموساً على حياتهم. ولذلك فإن أي مقترح يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين سندعمه".

https://twitter.com/i/web/status/1797658693179453443