تقرير:الغارة في الضاحية الجنوبية استهدفت القيادي الكبير بحزب الله فؤاد شكر والملقب الحاج محسن

أكدت مصادر عربية ولبنانية نجاة القيادي في حزب الله فؤاد شكر من الضربة التي استهدفته في الضاحية الجنوبية مساء اليوم حيث تحدثت مصادر بوقت سابق أنه المستهدف بالغارة في الضاحية الجنوبية القيادي فؤاد شكر والملقب باسم الحج محسن.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بوقت سابق أن الهجوم في الضاحية الجنوبية استهدف قيادي كبير لحزب الله، مصيره غير معروف، في حين أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الغارة في الضاحية الجنوبية.

وأفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصادر إن "شخصين قتلا في الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت" ووفقا للتقرير الموقع المستهدف كان مكتب تنسيق حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وذكرت تقارير أن حزب الله أغلق الطرق المؤدية الى الضاحية الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان غير عادي بعد فترة قصيرة من الأنباء عن الضربة وقال إن الهجوم في بيروت نفذ بصورة مباشرة ضد القيادي في حزب الله "المسؤول عن مقتل الأطفال في مجدل شمس وأيضا المسؤول عن مقتل مواطنين إسرائيليين كثيرين" وأضاف "في هذه المرحلة لا توجد تغييرات بتعليمات الجبهة الداخلية"

من جانبه تطرق وزير الأمن يوآف غالانت الى الهجوم في الضاحية الجنوبية في بيروت وكتب بمنشور بمنصة إكس :"حزب الله تجاوز الخطوط الحمراء".

وأفادت أنباء لبنانية عن سماع دوي انفجار كبير في الضاحية الجنوبية جنوب بيروت ، ويظهر في الفيديوهات المتداولة صور دمار كبير بالمنطقة المستهدفة جراء الغارة.

