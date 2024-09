إصابة 2700 ومقتل 8 في هجوم "غامض" لأجهزة اتصال عناصر حزب الله بمناطق مختلفة في لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني أن عدد الإصابات في تفجير أجهزة الاتصال ارتفع إلى 2750 شخص ومقتل ثمانية أشخاص، والذي وقع في مناطق متفرقة من لبنان جراء انفجار أجهزة اتصال، جاء ذلك بعد أن اخترقت عشرات الإجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله في بيروت وجبل لبنان وفي الجنوب، وذكرت مصادر لبنانية أن الكثيرين أصيبوا بجروح في وجوههم جراء انفجار تلك الأجهزة بصورة مباغت،ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن أنباء عن إصابة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني في هذه التفجيرات.

وأفادت قناة NBN اللبنانية بوقت سابق أن إسرائيل فجرت اليوم (الثلاثاء) "باستخدام التكنولوجيا المتقدمة" أجهزة الـpagers " الخاص بمسؤولي حزب الله، حيث أفيد أن مثل هذه الحوادث وقعت في أكثر من مكان في الضاحية ببيروت. وأفادت وكالة رويترز أيضًا: أن عشرة على الأقل من عناصر حزب الله أصيبوا في لبنان، بعد انفجار أجهزة اللاسلكي التي كانوا يحملونها. وفي وقت لاحق، ترددت أنباء عن وقوع الانفجارات في عدد من المواقع في لبنان، وليس في الضاحية فقط

في حين نسب موقع "الحدث" السعودي الحدث إلى إسرائيل وقال إن الجيش الإسرائيلي فجّر أجهزة اتصال تابعة لحزب الله، وكتب أنها "عملية أمنية غامضة". ويبدو أن الأمر يتعلق بوسائل اتصال مشفرة، كما يتحدث موقع إخباري لبناني يدعى "هنا لبنان" نقلا عن مصادر عن مقتل وجرح عدد من عناصر حزب الله في بيروت إثر انفجار الأجهزة اللاسلكية التي كانوا يحملونها.

