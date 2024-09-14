التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"القضاء على أكثر من 100 مسلح من حماس في حي رفح خلال الأيام المنصرمة"

إسرائيل تعتقل إسرائيليات من سكان هرتسليا وزعن صوراً بكنيس يهودي للرهائن في غزة

اعتقلت السلطات الإسرائيلية 3 إسرائيليات بعد توزيعهن صوراً للرهائن الإسرائيليين لدى حماس بغزة، في كنيس يهودي يرتاده عضو الكنيست يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن "الشرطة قبضت على ثلاثة ناشطات من منظمة بناء البديل الاحتجاجية من سكان هرتسليا، بعد أن وزعن منشورات تطالب بإبرام صفقة مع حماس لتحرير المحتجزين من قطاع غزة.

ووجهت الشرطة للناشطات الثلاث اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير والتآمر لارتكاب جريمة، ما أثار احتجاجات خارج مركز الشرطة في جليلوت حيث تم احتجازهن لأكثر من ثماني ساعات للتحقيق.

وتم إطلاق سراحهن بعد ذلك بشروط تقييدية، بما في ذلك دفع كفالة، والإفراج بكفالة طرف ثالث، والإبعاد عن النائب يولي إدلشتاين وعن الشارع الذي يسكنه في هرتسليا لمدة 15 يوماً، ومنع التواصل معه.

وقال ران تاجر، محامي الناشطات: "ليس لدي كلمات لوصف الاشمئزاز من سلوك الشرطة، من الواضح أن هذا الاعتقال سياسي.. تم العثور على ثلاث نساء في المركز، مقيدات اليدين والقدمين، كما لو كن أعضاء في منظمة إجرامية".

وتظاهر المئات من ذوي المحتجزين، السبت، أمام منزل يولي إدلشتاين احتجاجاً على اعتقال الناشطات الثلاث، ورددوا هتافات "عار" و "أنتم تدمرون البلاد"، في مسيرة رافقت عضو الكنيست من منزله إلى الكنيس، بحسب القناة الإسرائيلية(13).