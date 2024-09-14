التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"القضاء على أكثر من 100 مسلح من حماس في حي رفح خلال الأيام المنصرمة"
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "مدينة صفد، شمال إسرائيل، تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات مسلحة"وأضاف أن "55 صاروخاً وطائرة دون طيار، اعترضتها دفاعات جوية"
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "مدينة صفد، شمال إسرائيل، تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات مسلحة"وأضاف أن "55 صاروخاً وطائرة دون طيار، اعترضتها دفاعات جوية إسرائيلية، أو أصابت مناطق غير مأهولة بالسكان".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "قصف عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، التي كان يتم استخدامها لاستهداف إسرائيل"
وزير الخارجية الإيراني: "طهران منفتحة على الدبلوماسية لحل النزاعات لكنها ترفض التهديدات والضغوط"
رئيس جنوب إفريقيا: مصممون على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن بلاده مصممة على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر الوشيك.وقال رامابوزا للصحافيين عندما سئل عن القضية "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه "على المضي قدما في قضيتنا
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت القضية في ديسمبر /كانون الأول المنصرم، زاعمة أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
إسرائيل تعتقل إسرائيليات من سكان هرتسليا وزعن صوراً بكنيس يهودي للرهائن في غزة
اعتقلت السلطات الإسرائيلية 3 إسرائيليات بعد توزيعهن صوراً للرهائن الإسرائيليين لدى حماس بغزة، في كنيس يهودي يرتاده عضو الكنيست يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن "الشرطة قبضت على ثلاثة ناشطات من منظمة بناء البديل الاحتجاجية من سكان هرتسليا، بعد أن وزعن منشورات تطالب بإبرام صفقة مع حماس لتحرير المحتجزين من قطاع غزة.
ووجهت الشرطة للناشطات الثلاث اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير والتآمر لارتكاب جريمة، ما أثار احتجاجات خارج مركز الشرطة في جليلوت حيث تم احتجازهن لأكثر من ثماني ساعات للتحقيق.
وتم إطلاق سراحهن بعد ذلك بشروط تقييدية، بما في ذلك دفع كفالة، والإفراج بكفالة طرف ثالث، والإبعاد عن النائب يولي إدلشتاين وعن الشارع الذي يسكنه في هرتسليا لمدة 15 يوماً، ومنع التواصل معه.
وقال ران تاجر، محامي الناشطات: "ليس لدي كلمات لوصف الاشمئزاز من سلوك الشرطة، من الواضح أن هذا الاعتقال سياسي.. تم العثور على ثلاث نساء في المركز، مقيدات اليدين والقدمين، كما لو كن أعضاء في منظمة إجرامية".
وتظاهر المئات من ذوي المحتجزين، السبت، أمام منزل يولي إدلشتاين احتجاجاً على اعتقال الناشطات الثلاث، ورددوا هتافات "عار" و "أنتم تدمرون البلاد"، في مسيرة رافقت عضو الكنيست من منزله إلى الكنيس، بحسب القناة الإسرائيلية(13).
الإمارات تستبعد استئناف المفاوضات الأمريكية بشأن طائرات إف-35
قال مسؤول حكومي كبير في الإمارات إن بلاده لا تخطط لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.
وجاء البيان بعد تقارير لرويترز أشارت إلى أن الإمارات تدرس استئناف المحادثات إذا فاز دونالد ترامب. ويقول المسؤول الإماراتي إن العوامل التي أدت إلى تعليق المفاوضات عام 2021 لم تتغير.
وقال: “موقفنا لم يتغير ولا نتوقع إعادة فتح المناقشات بشأن طائرات إف-35 في المستقبل المنظور، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة”. وعلقت الإمارات المفاوضات نهاية 2021، وفشلت في الاتفاق مع إدارة بايدن على شروط الشراء. وقد سعت البلاد منذ فترة طويلة للحصول على الطائرة المقاتلة الشبح المتقدمة، والتي تم بيعها فقط لإسرائيل في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: قصف غرفة قيادة حماس داخل مدرسة سابقة في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية ضد حركة حماس في غرفة قيادة بمدرسة سابقة في مدينة غزة في وقت سابق من اليوم السبت.
وبحسب بيان الجيش، "استخدمت حماس مدرسة شهداء الزيتون للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات وإسرائيل. وكانت المدرسة بمثابة ملجأ لسكان غزة النازحين"، وفي السياق أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية عن "وقوع عدة إصابات في الهجوم"،
وأكد الجيش الإسرائيلي على أنه "اتخذ خطوات لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال الغارة واتهم حماس باستخدام المواقع المدنية بشكل منهجي لزرع الرعب".
🚨 صافرات الإنذار تدوي من جديد في شمال إسرائيل
كشفت i24NEWS أن"الحوثيون يزعمون أنهم نقلوا مقاتلين إلى سوريا ، مرحلة جديدة في التصعيد ضد إسرائيل"
🚨صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
الجيش الإسرائيلي:"القضاء على أكثر من 100 مسلح، وتم رسم خرائط كيلومترات من الأنفاق في تل السلطان"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، إن قواته "قضت على أكثر من 100 مسلح من حماس في حي رفح في الأيام الأخيرة"، وتابع"قوات الفرقة 162 قضت في الأيام الأخيرة على أكثر من 100 مسلح خلال عمليات في حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة. خلال هذه العمليات، عثر الجنود على منصات إطلاق صواريخ ومخابئ أسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لحماس"
الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء السكان بيت لاهيا في غزة بعد إطلاق صاروخ على اشكلون
بعد سقوط صاروخ من شمال قطاع غزة على بلدة اشكلون الساحلية، اليوم السبت، دعا الجيش الإسر ائيلي سكان بيت لاهيا إلى الإخلاء.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، خريطة للمناطق التي سيتم إخلاؤها. وقال إن "المنطقة المحددة تم تحذيرها عدة مرات في الماضي وهي تعتبر منطقة قتال خطيرة بعد الهجمات الصاروخية المتكررة على إسرائيل. فقد أُطلق صاروخان على اشكلون.
وتم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في البحر، وفي الأشهر الأخيرة، أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية مرارا أوامر بإخلاء المناطق التي أطلق منها الإرهابيون الصواريخ على إسرائيل.
https://x.com/i/web/status/1834940180823707885
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رئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية يبحثان مع رئيس إريتريا الأوضاع بالبحر الأحمر
الجيش الإسرائيلي: "إخلاء سكان في منطقة بيت لاهيا بعد إطلاق قذائف صاروخية"
🚨صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل
جنازة في تركيا للناشطة الأمريكية من أصول تركية التي قُتلت في الضفة الغربية
أقيمت اليوم السبت، جنازة الناشطة التركية الأمريكية آيسنور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عامًا، في ديديم، جنوب غرب تركيا. وقُتلت إيجي بالرصاص خلال مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، وهو الحادث الذي أثار توترات دبلوماسية. وتجمع حشد كبير، بما في ذلك عائلة إيجي وأعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس أردوغان ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة. وحمل ضباط يرتدون الزي الرسمي الجثة ملفوفة بالعلم التركي. وأعرب الجيش الإسرائيلي عن "أسفه العميق" لمقتل الشابة، مشيرا إلى خطأ إطلاق نار خلال مسيرة عنيفة.