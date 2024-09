التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"القضاء على أكثر من 100 مسلح من حماس في حي رفح خلال الأيام المنصرمة"

الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء السكان بيت لاهيا في غزة بعد إطلاق صاروخ على اشكلون

بعد سقوط صاروخ من شمال قطاع غزة على بلدة اشكلون الساحلية، اليوم السبت، دعا الجيش الإسر ائيلي سكان بيت لاهيا إلى الإخلاء.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، خريطة للمناطق التي سيتم إخلاؤها. وقال إن "المنطقة المحددة تم تحذيرها عدة مرات في الماضي وهي تعتبر منطقة قتال خطيرة بعد الهجمات الصاروخية المتكررة على إسرائيل. فقد أُطلق صاروخان على اشكلون.

وتم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في البحر، وفي الأشهر الأخيرة، أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية مرارا أوامر بإخلاء المناطق التي أطلق منها الإرهابيون الصواريخ على إسرائيل.

https://x.com/i/web/status/1834940180823707885