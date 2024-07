مقتل قائد وحدة عزيز في حزب الله أبو نعمة ناصر وإصابة نجله بالغارة قرب صور

أعلن تنظيم حزب الله رسميا مقتل القيادي في صفوفه محمد نعمة ناصر (59 عاما ) من قرية حداثا جنوب لبنان، حيث قتل في الغارة قرب صور وهو قائد وحدة عزيز في حزب الله والملقب أبو نعمة ، في حين ذكرت مصادر لبنانية أنه تواجد بالسيارة مع نجله والذي اصيب ايضا باستهداف الطائرة المسيرة.

ويشار إلى أن وحدة عزيز هي الوحدة المسؤولة عن القطاع الغربي بأكلمه في جنوب لبنان.

وأبو نعمة مسؤول كبير في حزب الله وهو قائد وحدة برتبه عميد ، ويشار الى أن الوحدات العسكرية في حزب الله مقسمة الى خمسة وهي : وحدة حيدر، وحدة عزيز، وحدة بيروت، وحدة بدر، وحدة نصر.

وذكرت مصادر عربية ولبنانية بوقت سابق عن مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة بمنطقة الحوش جنوب شرق صور.

وقتل خلال الحرب التي اندلعت منذ أكتوبرالماضي بين حزب الله وإسرائيل ثلاثة قادة بارزين من حزب الله آخرهم أبو نعمة ناصر، وأولهم كان قائد قوة الرضوان وسام حسن طويل والذي قتل في التاسع من كانون ثاني، وقائد وحدة نصر طالب سامي عبد الله والملقب أبو طالب في 12 حزيران الماضي، وكان أعلى رتبة تقتل منذ الحرب.

