استهداف علي الحسيني مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الامام الحسين
نتابع معكم لحظة بلحظة التطورات الميدانية والأمنية في الحرب الدائرة، بما يشمل القصف، صفارات الإنذار، التحركات العسكرية، التطورات على الجبهات المختلفة. كما نرصد المستجدات المتعلقة بالخسائر البشرية والمادية، وأي تغييرات ميدانية أو أمنية تطرأ تباعًا. تغطية مباشرة ومتواصلة تشمل الجبهة الشمالية مع لبنان، وقطاع غزة، والداخل الإسرائيلي، مع متابعة فورية لكل حدث جديد.
تم رصد هدف جوي مشبوه قبل قليل في منطقة المنارة ومرغاليت. لم يسفر الحادث عن أي إصابات، وانتهى. وفي لبنان، وردت أنباء عن موجة أخرى من الغارات الجوية على النبطية والمناطق المحيطة بها.
يقول الحرس الثوري الإيراني إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة ما لم يُدمّر "الكيان الصهيوني" على حد وصفه. وفي بيان أصدره عقب اغتيال قيادات بارزة في حماس في غزة، كتب الحرس الثوري أن "خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب ما هي إلا خدعة، وأن منطقتنا لن تنعم بالاستقرار ما دام الكيان الصهيوني قائمًا" على حد تعبيره.
ظهرًا، أقرّ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستهداف نحو 135 هدفًا لحزب الله في صور ومواقع أخرى في جنوب لبنان ووادي لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين الأهداف، قصف نحو عشرة مواقع لإطلاق الصواريخ على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الأراضي الإسرائيلية. كما تعرّض معسكر تدريب تابع لحزب الله للهجوم، وتمّ القضاء على خلية إرهابية فيه.
حاول الجيش الإسرائيلي تصفية قائد بارز في جماعة مسلحة تابعة لقوة قدس التابع للحرس الثوري الإيراني في منطقة بيروت. واستهدف الهجوم الجوي علي الحسني، قائد منظومة الصواريخ في فرقة (لواء) الإمام الحسين. وفي الوقت نفسه، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على النبطية في جنوب لبنان.
صافرات إنذار في زرعيت وشمورا في خط القتال خشية من تسلل مسيرة. لا يوجد إصابات. وجاء من الجيش الإسرائيلي انه تم رصد اهداف جوية مشبوهة وبعد ذلك انقطع الاتصال معها. تم الإعلان عن انتهاء العملية.
المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران: يقول أفنير فيلان، الذي شغل منصبًا رفيعًا في وزارة الامن الاسرائيلية بشأن الملف الإيراني، إنه على الرغم من أن الاتفاق النووي الموقع في عهد أوباما لم يكن خاليًا من العيوب، إلا أن الرئيس ترامب ارتكب خطأً استراتيجيًا عندما انسحب منه بشكل احادي الجانب. وقال:" فيما يتعلق بالمجال النووي، أعتقد أن أي جهة اليوم، كانت ستوقع اتفاقًا مماثلًا لاتفاق أوباما. اما بما يتعلق بالأموال فإننا نرى بالفعل أن النظام الإيراني سيحصل في أي اتفاق اليوم على أموال طائلة، سواء كانت من مضيق هرمز أو الأموال المحتجزة التي يُقال إنها تبلغ 25 مليار دولار. إذن، من المرجح أن نحصل على اتفاق أسوأ من اتفاق أوباما اليوم بكل الاحوال، إلا إذا سقط النظام الآن".
الأحداث في شمال إسرائيل: قبل نحو ساعة، تم اعتراض هدف جوي في إصبع الجليل، دون وقوع إصابات. وشغلت صافرات الإنذار في بلدة مسغاف عام. وخلال الساعتين الماضيتين، أطلقت بطارية القبة الحديدية في الجليل الأعلى عدة صواريخ اعتراضية في سماء جنوب لبنان، على ما يبدو على أهداف جوية تُهدد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة هناك. وفي الوقت نفسه، أفاد الجيش اللبناني بمقتل أحد جنوده في غارة جوية إسرائيلية في منطقة النبطية. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سلاح الجو نفذ غارة اخرى في منطقة صور.
حذّر أولياء أمورٍ يخدم أبناؤهم في القاعدة التي كانت تخدم بها روتم يناي في مارس آذار الماضي من أن وقوع كارثةٍ مسألة وقت. وتواصلوا مع الجيش الإسرائيلي وأقرّوا بأن الجنود الذين لا يؤدون أدواراً أساسيةً مُعرّضون لخطرٍ دائم. وذكر أولياء أمور الجنود في مناشدتهم القادة الذين هم ليسوا ضباط كيناي. وردّ الجيش الإسرائيلي بأن هناك حاجةً إلى كوادر أساسية على الحدود.
في منطقة شتولا بالجليل الغربي، صدر تحذيرٌ مؤخراً بشأن تسلل طائرة مسيّرة. ولم ترد تفاصيل إضافية بعد. كما صدر تحذيرٌ مماثل في منطقتي منارة ومرغليوت بالجليل الأعلى.
الحرب على المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية: ألقت قوات دوفديفان القبض على خمسة مسلحين في ثلاث عمليات. وتم اعتقال أحدهم في منطقة جنين للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم خلال الأيام القادمة. ونُقل المعتقلون الخمسة للتحقيق.
نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة: أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل نحو 18 شخصًا صباح اليوم في غارات جوية استهدفت عدة مناطق في القطاع. كما ورد أن عدد قتلى هجوم الليلة الماضية على مبنى سكني شمال قطاع غزة ارتفع إلى سبعة. ووفقًا للفلسطينيين، فإن من بين القتلى أطفال. وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هدفي الاغتيال كانا اثنين من كبار قيادات حماس، قائد لواء شمال غزة وقائد كتيبة الزيتون. وبحسب بعض التقارير، قُتل الاثنان في الهجوم.
في لبنان، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية على عدة أهداف في مدينة صور جنوب البلاد صباح اليوم. ولم تُقدّم أي تفاصيل إضافية حتى الآن.
اُعلن صباح اليوم عن سقوط المجندة الإسرائيلية روتم يناي (20 عامًا)، أمس من ضربة مسيرة على الحدود الشمالية. وكانت يناي قائدة ليست بضابطة لشروط الخدمة في الكتيبة 435 روتم التابعة للواء غفعاتي. وأطلق حزب الله أمس، حوالي الساعة 2:00 ظهرًا، ثلاث طائرات مسيرة على منطقة شوميرا في الجليل الغربي.
الأولى انفجرت في منطقة عسكرية، ما أسفر عن سقوط يناي أثناء توجهها إلى منطقة محمية. الثانية أصاب انفجارها جنديين احتياطيين، من حظيرة التأهب، أحدهما بإصابة خطيرة والآخر بإصابة متوسطة. وتسببت الطائرة المسيرة الثالثة التي أُطلقت على منطقة شوميرا في اندلاع حريق في منطقة تدريب تابعة للجيش الإسرائيلي. كما أُصيب ثلاثة جنود بإصابات طفيفة ولم يحتاجوا إلى إجلاء.