اُعلن صباح اليوم عن سقوط المجندة الإسرائيلية روتم يناي (20 عامًا)، أمس من ضربة مسيرة على الحدود الشمالية. وكانت يناي قائدة ليست بضابطة لشروط الخدمة في الكتيبة 435 روتم التابعة للواء غفعاتي. وأطلق حزب الله أمس، حوالي الساعة 2:00 ظهرًا، ثلاث طائرات مسيرة على منطقة شوميرا في الجليل الغربي.

الأولى انفجرت في منطقة عسكرية، ما أسفر عن سقوط يناي أثناء توجهها إلى منطقة محمية. الثانية أصاب انفجارها جنديين احتياطيين، من حظيرة التأهب، أحدهما بإصابة خطيرة والآخر بإصابة متوسطة. وتسببت الطائرة المسيرة الثالثة التي أُطلقت على منطقة شوميرا في اندلاع حريق في منطقة تدريب تابعة للجيش الإسرائيلي. كما أُصيب ثلاثة جنود بإصابات طفيفة ولم يحتاجوا إلى إجلاء.