إسماعيل هنية :"لن نتوجه الى اتفاق لا يشمل كافة طلبات حماس"

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لقناة الميادين إن "المصالح العليا للشعب الفلسطيني لن تتغير بسب موت أو حياة شخص".جاء ذلك في إشارة الى اغتيال أبناءه الثلاثة في غزة هذا الأسبوع، وتابع :"نحن نشدد الحاجة بالإعلان عن وقف إطلاق نار دائم في غزة، انسحاب كامل من كل القطاع، عودة النازحين إلى بيوتهم بدون شروط. بعد ذلك مساعداة، إعادة إعمار ورفع الحصار. وبعد ذلك صفقة حقيقية, بدون ذلك حماس لن تتجه الى أي افاق لا يشمل هذه الطلبات التي أشير اليها".

وأضاف هنية :"أعتقد أن استخدامهم لمثل هذه الجرائم يعكس الفشل الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي". وتابع "لقد مرت ستة أشهر من الحرب ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أيا من الأهداف الاستراتيجية التي تحدث عنها. ولم يقض على حماس ولن يقضي على حماس. هم لم يعد المختطفين ولن يعيد المختطفين إلى من خلال صفقة تبادل أسرى".

ويشار الى أن مسؤول في حماس صرح أمس الى وكالة "العالم العربي" أن لحماس يوجد عدد من من التحفظات والتعديلات بخصوص العرض الأخير المقدم بخصوص الصفقة، وأكد أن حماس ستبعث الرد على العرض الأخير خلال الـ24 القادمة. وأشار المصدر إلى أن المشكلة الأساسية في الاقتراح الأخير المقدم هو عدد المختطفين الأحياء الذين ستفرج عنهم حماس، ولذلك لأنه في الاقتراح السابق لم يكتب مصطلح "المختطفين الأحياء"- أنما ذكر فقط مسنين أحياء أو أموات. بالإضافة الى النساء والأطفال الذي بقوا في الأسر والجنديات الخمسة. وأضاف المصدر أن هناك العديد من كبار السن اذي قتلوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.لذلك ستكون هذه القضية الأولى التي سيطلب تعديلها في الاقتراح المقدم.