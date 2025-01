صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس شملت تسعة سجناء أمنيين أردنيين أفرج عن اثنين منهم اليوم

تطرقت مصادر إعلامية أردنية أن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس شملت تسعة معتقلين أردنيين، واللذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، ومن بين هولاء السجناء يوجد ستة على الأقل من أبناء عشائر أردنية كبيرة مثل الحويطات واللوزي.

وجميع هؤلاء المعتقلين يتواجدون في السجون الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، وحتى أن بعضهم حكم عليه بالمؤبد 11 مرة وآخر ستة مؤبدات، إضافة الى فترات سجن طويلة وفقا لقرارات قضائية أردنية.

ولم توضح هذه المصادر الإعلامية عن موقف السلطات الحكومية الأردنية من وجود هؤلاء في الصفقة، إلا أن الأهالي أجروا استعدادات لاستقبال أبنائهم المفرج عنهم،

في حين صرح المتحدث باسم "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيليين" أن معتقلين أردنيين سيتم الإفراج عنهم اليوم وهما بلال الحويطات وثائر اللوزي، في إطار الصفقة.

والسجناء الأمنيون الأردنيون ضمن القائمة هم : مرعي ابو سعيدة (11 مؤبد)، عمار الحويطات (مؤبد) ، ثائر اللوزي (19 سنة)، هاني الخمايسة (مؤبد) ،علي نزال (20 عام)، زيد يونس (مؤبد و25 سنة)، رائد مسالمة (مؤبدين، و20 عام)، فرج العدوان (25 عام)، محمد الرمحي (23 عام)،فرح العدوان (25 عام)

وعمار الحويطات الذي افرج عنه اليوم اعتقل في عام 2002 ، في حين أن ثائر اللوزي والذي نفذ عملية في مدينة ايلات قبل خمسة سنوات عاد الى غزة ، ولم يعد الى الأردن لأن محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت عليه مع خمسة من أقاربه بخمس سنوات سجن، ولا يستطيع العودة الى الأردن الا بعد صدور عفو خاص به.

