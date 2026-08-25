آخر التطورات الأمنية: تقارير لبنانية تتحدث عن تفجيرات إسرائيلية في الجنوب
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صرح مصدرٌ رسمي في "مجلس السلام" لقناة i24NEWS أنه: "يجب وقف جميع أنشطة المنظمات المسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية. وقد أوصلنا هذه الرسالة مباشرةً عبر الآلية المُعتمدة. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. ولا يجوز أن يتجاوز العمل العسكري مجرد الرد على التهديدات الحقيقية والمباشرة".
وجّه وزير الأمن الإسرائيلي كاتس رسالةً إلى الرئيس الشرع قائلاً: "طالما وُجدت تهديدات جهادية للنظام السوري، فلن نتحرك من المنطقة الأمنية".
الصراع بين الولايات المتحدة وإيران: صرّح الرئيس ترامب بأن النظام في طهران يقتل المدنيين على نطاق غير مسبوق حتى في غياب الاحتجاجات، وأن هذه أزمة إنسانية ضخمة يجب وضع حد لها. وأضاف ترامب، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجمهورية الإسلامية الفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها.
دمّر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) خمسة مستودعات أسلحة وموقع إطلاق تابع لحماس في قطاع غزة. وأفاد بيان مشترك صادر عن الجيش والشاباك بأن الهجمات التي شُنّت على القطاع وقعت أمس. وافاد بأن مستودعات الاسلحة احتوت على صواريخ وأسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومعدات متنوعة استخدمها المسلحون لتنفيذ مخططاتهم ضد القوات في قطاع غزة. واتهم الجيش حماس بوضع هذه المستودعات داخل المساجد وبالقرب من منشآت الإغاثة الإنسانية، "ما يُعدّ دليلاً إضافياً على استغلال الحركة للمدنيين" بحسب البيان. وجاءت الغارات الجوية المتعددة التي شُنّت أمس على القطاع رداً على إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة على بلدات الغلاف.
نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان: أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران المدفعية على بلدة المنصوري في مدينة صور الساحلية. كما وردت أنباء عن قيام قوات الجيش الإسرائيلي بتفجير مُتحكم به في زوطر الشرقية.