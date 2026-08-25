آخر التطورات الأمنية: تقارير لبنانية تتحدث عن تفجيرات إسرائيلية في الجنوب

دمّر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) خمسة مستودعات أسلحة وموقع إطلاق تابع لحماس في قطاع غزة. وأفاد بيان مشترك صادر عن الجيش والشاباك بأن الهجمات التي شُنّت على القطاع وقعت أمس. وافاد بأن مستودعات الاسلحة احتوت على صواريخ وأسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومعدات متنوعة استخدمها المسلحون لتنفيذ مخططاتهم ضد القوات في قطاع غزة. واتهم الجيش حماس بوضع هذه المستودعات داخل المساجد وبالقرب من منشآت الإغاثة الإنسانية، "ما يُعدّ دليلاً إضافياً على استغلال الحركة للمدنيين" بحسب البيان. وجاءت الغارات الجوية المتعددة التي شُنّت أمس على القطاع رداً على إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة على بلدات الغلاف.