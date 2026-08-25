خلاف بين نتنياهو وقيادة الجيش حول الاستعدادات الأمنية في الضفة

تبادل الاتهامات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل عقب اجتماع أمس في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، حيث تم تحديد موعد عقد الاجتماع في نفس اليوم.

ووفقًا لعدة مصادر، أُبلغ رئيس هيئة الأركان العامة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بوصول رئيس الوزراء إلى القيادة المركزية خلال ساعتين، وعندها فقط بدأت الاستعدادات للاجتماع. كما تلقى وزير الامن كاتس إحاطة من مكتب نتنياهو قبل بفترة قصيرة.

وخلال الاجتماع، تحدث قائد فرقة الضفة الغربية عن الإرهاب اليهودي وعرض مقاطع فيديو لمنازل وحيوانات تُحرق. واستمر الاجتماع نحو ساعة، وتناول بمعظمه الجرائم القومية والقوات التي يُطلب من الجيش الإسرائيلي نشرها في الضفة الغربية. ويقول مصدر مطلع على مضمون الاجتماع إن نتنياهو نفد صبره في مرحلة ما وسأل عما سيحدث في حال حدوث انقلاب في الأراضي الفلسطينية ووقوع انفجار، كما حد تعبيره. فأجاب رئيس هيئة الأركان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد، بل وتدرب على سيناريوهات مختلفة، لكنه غير مستعد لعرض الخطط الآن لأن الاجتماع لم يكن مُجدولًا مسبقًا.

واقترح عقد اجتماع منفصل، فأمر نتنياهو مستشاره للامن القومي بتحديد موعد. ويزعم المستوى السياسي أن الجيش غير مستعد وأن رئيس هيئة الأركان العامة جاء وهو غير مستعد للاجتماع، بينما يشير المستوى الأمني إلى أن الاجتماع عُقد على عجل ودون تحضير مسبق.