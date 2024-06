اغتيال أحد قادة النخبة ومسؤول في وحدة القنص الحمساوية في بيت حانون في عملية مستهدفة للجيش الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيحاي أدرعي عن قيام الجيش الإسرائيلي والشاباك بالقضاء على أحد قادة وحدة القنص الحمساوية في بيت حانون ومن قادة وحدة النخبة الذي شارك في هجوم السابع من اكتوبر.

ووفقا للبيان فقد هاجمت طائرة لسلاح الجو بتوجيه استخباري في منطقة بيت حانون باستهداف دقيق أحمد حسن سلمي السواركة الناشط في حماس والذي شغل منصب قائد خلية في قوة النخبة الحمساوية وشارك في التسلل إلى بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر. كما قاد ووجه عمليات القنص في منطقة بيت حانون ولعب دورًا في الأعمال الارهابية ضد قوات جيش الدفاع.

ويكشف البيان المنشور على منصة اكس عن متابعة متواصلة لرصد السواركة في منطقة بيت حانون أسفرت عن استهدافه بعد اتخاذ إجراءات من شأنها تجنب المساس بالمدنيين ولم يتعرض المدنيون للأذى.

ميدانيا، تواصل قوات الفرقة 99 عملياتها في وسط قطاع غزة، إذ قامت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في اليوم الأخير بالتعاون مع فرقة تشكيل النار 990 بإغلاق دائرة سريعة ودمرت منصة إطلاق اتخدمت في إطلاق الصواريخ على القوات.

وأطلقت قوات الوحدة المتعددة الأبعاد "لدغة فولاذية" باتجاه مسلحين اثنين كانا يشكلان خطراً على القوة.

وتواصل قوات الفرقة 162 عملياتها في منطقة رفح. وقضت قوات الفرقة، خلال اليوم الأخير، على عدد من المسلحين في مواجهات وجهاً لوجه. بالإضافة إلى ذلك، نفذ المقاتلون عدة غارات في المناطق التي عثروا فيها على منصات إطلاق الصواريخ.

