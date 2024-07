مقتل القيادي بقوة الرضوان حبيب معتوق مع خمسة آخرين في غارة جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية وعربية عن مقتل حبيب معتوق قيادي ميداني في قوة الرضوان مع خمسة عناصر آخرين باستهداف غارة منزلا قرب صفد البطيخ في جنوب لبنان.، والرضوان هي قوات النخبة التابعة لحزب الله.ونعى حزب الله لاحقا علي جعفر معتوق والملقب حبيب معتوق من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان وهو من مواليد عام 1978.

ووفقا لمصادر لبنانية استهدفت الغارة مبنى من ثلاثة طوابق وأدت الى مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

في حين أكد مـصـدر فـي فـرق الإسـعـاف انه “وصل إلى مستشفى تبنين الحكومي 18 مصابا بينهم 11 في الغارة التي استهدفت منزلاً في أطراف مجدل سلم لناحية صفد البطيخ".

ومعتوق هو القيادي الذي خلف على أحمد حسين ، القائد الكبير في قوة الرضوان، وقتل في غارة إسرائيلية في شهر نيسان/ابريل الماضي، وكان حسين يحمل رتبة تعادل قائد لواء.

https://x.com/i/web/status/1814027166150967682