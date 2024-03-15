تقدم محتمل في المفاوضات: إسرائيل تتلقى رد حماس عبر قطر

في تطور لافت، استلم رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، رسالة الرد الرسمية من حركة حماس، وذلك بوساطة من رئيس الوزراء القطري، محمد الثني. هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من التأخيرات والتكهنات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار.

الوثيقة، التي وُصفت بأنها مطالب حماس لتحقيق الهدنة، تم تسلمها في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لموقع واي نت، أشار فيها إلى وجود "مؤشرات إيجابية" قد تشير إلى التقدم في المحادثات. مع ذلك، ما زال من المبكر جدًا التأكيد على ما إذا كانت هذه المؤشرات ستسفر عن بدء مفاوضات رسمية.

الرد، الذي يشتمل على سلسلة من المطالب والشروط من جانب حماس، يخضع حاليًا للتحليل من قبل السلطات الإسرائيلية. وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "حماس تواصل تقديم مطالب غير واقعية"، مؤكدًا أن تقييمًا شاملاً للوضع سيُعرض على مجلس الوزراء الحربي والسياسي الأمني في الغد.

من المتوقع أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي قريبًا لمناقشة الرد وتحديد ما إذا كانت المفاوضات مع حماس ممكنة. هذا وقد أكدت حماس أن الوثيقة تشتمل على تفاصيل حول صفقة تبادل الرهائن، وتقديم رؤيتها لوقف إطلاق النار، مشيرةً إلى مطالبها بوقف العدوان على الفلسطينيين في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

هذه الخطوة تأتي في أعقاب ضغوط دولية وإقليمية مكثفة، بما في ذلك من قطر، لتحقيق تقدم في المفاوضات. ومع تزايد التوترات والتحديات، تقف إسرائيل أمام قرارات حاسمة قد تحدد مسار الأحداث المقبلة في المنطقة.