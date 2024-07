بعد اقتحامهم سجن سديه تيمان: محتجون إسرائيليون يواصلون التظاهر أمام قاعدة عسكرية ضد اعتقال جنود يشتبه بتنكيلهم بعناصر من النخبة

وصلت الوحدة المختصة بالتحقيقات في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) لاعتقال عدد من جنود الاحتياط للاشتباه في قيامهم بالتنكيل بمعتقلي عناصر النخبة من حركة حماس المحتجزين في منشأة سدية تيمان. وذكر الجيش الإسرائيلي أن تسعة مشتبهين كانوا في القاعدة العسكرية- تم توقيفهم بشبهة ارتكابهم إساءة خطيرة لمعتقل والذي أصيب بمكان حساس بجسده. وفي وقت لاحق وصل محتجون إلى القاعدة للاحتجاج ضد هذه الخطوة، واندفعوا إلى الداخل. في غضون ذلك، علمت i24NEWS أنه تم تفريق المتظاهرين من قبل القوات الخاصة "اليسام"، وبعد ذلك انتقل الاحتجاج إلى القاعدة العسكرية التابعة لوحدة التحقيقات التابعة للجيش الإسرائيلي في بيت ليد.

ومن بين المقتحمين: عضو الكنيست تسفي سوكوت ونيسيم فاتوري، وأعلنت منظمة "لافاميليا" أن أعضائها سيصلون إلى مظاهرة بيت ليد الساعة الخامسة مساء. وعلمت i24NEWS أن الشرطة وصلت إلى القاعدة العسكرية وبدأت في تفريق المتظاهرين.

🎥 بناءً على البند 27A

وأدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاقتحام ودعا إلى تهدئة النفوس.

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الاشتباه في إساءة معاملة أحد المعتقلين الذي كان محتجزًا في مركز الاحتجاز في سديه تيمان، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بأمر من مكتب المدعي العام العسكري".

وقال عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود لـi24NEWS: "لا يوجد شيء اسمه الإساءة إلى النخبة، يجب قتل النخبة. علينا أن نستيقظ، إما أن نقاتل أو سيقلب كل شيء على رؤوسنا، وأنا أدعو وزير الأمن يوآف غالانت إلى وقف هذا الأمر. لن أصوت مع الحكومة حتى يقيل رئيس الحكومة جالانت".

رد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بعلامة X ودعا أيضًا إلى تهدئة النفوس: "إن أخلاق الجيش الإسرائيلي وجنوده كانت دائمًا مصدر فخر لنا، تجاه أنفسنا وتجاه أسرة الأمم والقانون الدولي. هذه الأخلاق كانت وستوضع على المحك حتى في مواجهة الأعداء القساة، بما في ذلك إرهابيي النخبة الملعونين الذين من المؤكد أن الكراهية تجاههم مفهومة ومبررة. ويجب ألا ننسى أن أعداءنا يحاولون ملاحقتنا مرارًا وتكرارًا، أيضا في الساحة القانونية الدولية - القادة والمقاتلون والمسؤولون المنتخبون. ويحظر بأي شكل من الأشكال منحهم أي مبرر ضد الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".".

"إن اقتحام المدنيين لقاعدة عسكرية، وبالتأكيد عندما يتم ذلك بتشجيع ومشاركة مسؤولين منتخبين، هو عمل خطير وغير قانوني وغير مسؤول، ويضرنا أولاً وقبل كل شيء كشعب وكدولة. إنني أدعو الجميع، وخاصة مسؤولينا المنتخبين، أن يظهروا روح القيادة - وأن يهدأوا ويهدأوا، وأنا واثق من أنه ستكون هناك تحقيقات تصل إلى جذور الحقيقة، مع كافة الحساسية اللازمة، وأنا على ثقة بجيشنا الإسرائيلي وقادته وأفراده بأنهم سيعملون بالصورة المناسبة. يجب علينا جميعًا الآن أن ندعم جنود وقادة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يخوضون معركة صعبة ويحتاجون إلى التركيز على مواجهة التحديات الهائلة. إن الجيش الإسرائيلي يؤدي دوره. نحن في حالة حرب ومن المهم أن نتذكر ذلك طوال الوقت".

https://x.com/i/web/status/1817924845780246832