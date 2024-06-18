طائرة مسيرة لحزب الله تخترق الأجواء الإسرائيلية وتلتقط صورا لميناء حيفا ومواقع أخرى حساسة

نشر حزب الله الثلاثاء شريط فيديو لطائرة بدون طيار أطلق عليها اسم الهدهد وقد جمعت الصور أثناء تحليقها فوق خليج حيفا وأوردها بجملة "هذا ما به الهدهد". وأشار بيان الحزب إلى مزايا هذه المسيرة التي تطير بسرعة كبيرة، وتتحمل الظروف الصعبة، وذكية وقادر على التخفي وحماية نفسها بشكل جيد".

بالإضافة فإن مسيرة الهدهد هي صناعة إيرانية وهي طائرة كهربائية بلا بصمة حرارية أو صوتية وتبلغ سرعها القضصوى 70 كلم في الساعة ولديها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الكاميرات.

وقالت مصادر لـi24news إن هناك احتمال أن يكون ميناء حيفا قد تم تصويره بواسطة طائرة قبل بضعة أيام ودوت صفارات الإنذار في منطقة حيفا لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عدة مرات حينها أن الأمر يرجع لإنذارات كاذبة.

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وقال خبير الدفاع الجوي وضابط عسكري كبير سابق (احتياط) لـi24NEWS: "وفقًا لجودة الصورة، يبدو أنها طائرة بدون طيار بسيطة، تتمتع الطائرات بدون طيار اليوم بدقة جيدة جدًا ويمكنها الوصول إلى هذه الارتفاعات. في تقديري، كان من الممكن رصد الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله وهي قادمة من هذه المسافة واعتراضها في أقل من 9 دقائق."

ووفقا له، هناك أنظمة لكشف الطائرات بدون طيار، لكن أبعاد الطائرة بدون طيار والارتفاع المنخفض يشكلان تحديا لجهود الكشف عنها. ويرى أيضًا أن هذا العمل لم يتم عبر مصادر خارجية، ولكنه عمل قام به شخص من داخل أراضي دولة إسرائيل، بوصفه عملا "يسهل القيام به".

وأفاد مراقبون أن حزب الله امتنع عن القيام بعمليات طيلة وجود المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين في المنطقة (إسرائيل وبيروت) وتحدثت تقارير عن الهدوء الذي خيم على الشمال طيلة الأيام القليلة الماضية لكن اليوم الثلاثاء شهد سيلا من المسيرات التي اجتاحت الجليل الغربي وصولا إلى نهاريا وعكا.

According to the Israeli copyright law 27A

ودوت صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم للتحذير من تهديد وصول طائرات معادية فوق عدد من البلدات الإسرائيلية وهي: مانوت وعبدون ونفيه زيف في الجليل الغربي. كما دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الصواريخ في متسوفا وشلومي ويعارا.

كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن العمليات التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام. وزعم التنظيم أن العملية التي استهدفت ظهر يوم الثلاثاء دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين تمت ‏بمسيّرة انقضاضية وأسفرت عن إصابة مباشرة. وفي المقابل، أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي في منطقة بلدة شبعا جنوب لبنان.