طائرة مسيرة لحزب الله تخترق الأجواء الإسرائيلية وتلتقط صورا لميناء حيفا ومواقع أخرى حساسة

نشر حزب الله الثلاثاء شريط فيديو لطائرة بدون طيار أطلق عليها اسم الهدهد وقد جمعت الصور أثناء تحليقها فوق خليج حيفا وأوردها بجملة "هذا ما به الهدهد". وأشار بيان الحزب إلى مزايا هذه المسيرة التي تطير بسرعة كبيرة، وتتحمل الظروف الصعبة، وذكية وقادر على التخفي وحماية نفسها بشكل جيد".

بالإضافة فإن مسيرة الهدهد هي صناعة إيرانية وهي طائرة كهربائية بلا بصمة حرارية أو صوتية وتبلغ سرعها القضصوى 70 كلم في الساعة ولديها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الكاميرات.

وقالت مصادر لـi24news إن هناك احتمال أن يكون ميناء حيفا قد تم تصويره بواسطة طائرة قبل بضعة أيام ودوت صفارات الإنذار في منطقة حيفا لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عدة مرات حينها أن الأمر يرجع لإنذارات كاذبة.

