أعلن حزب الله الليلة عن مقتل طالب عبد الله والملقب " الحاج أبو طالب"، قائد وحدة النصر في جبهة الجنوب في الضربة الإسرائيلية مساء الثلاثاء في جويا قرب صور جنوب لبنان وهو من بلدة عدشيت ، ووفقا لمصادر عربية ولبنانية قتل ثلاثة آخرين في الضربة الجوية والتي استهدفت اجتماعا للحزب.

ونقلت العربية عن مصادر خاصة أن الغارة استهدفت اجتماعا لعدد من قادة الصف الأول في حزب الله وقتل أربعة منهم، وبالإضافة الى "أبو طالب" ، أكد حزب الله مقتل القيادي محمد صبرا، ومعه القيادي سليم صوفان من حزب الله في الغارة أيضاً.

الوحدة العسكرية مسؤولة عن نشاط حزب الله في المنطقة الشرقية من بنت جبيل وحتى منطقة مزارع شبعا/هار دوف. ويبدو أن عبد الله هو أكبر مسؤول في حزب الله يتم اغتياله منذ بداية الحرب.

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وعلى صعيد متصل ، أفاد موقع "صوت العاصمة" السوري الموالي للمعارضة السورية نقلا عن مصادر خاصة بأن الناشط في حزب الله هادي فؤاد موسى والذي أعلن حزب الله عن وفاته اليوم، قتل خلال الهجمات الإسرائيلية بمنطقة الهرمل في العمق اللبنانية على الحدود السورية أمس الاثنين.

ووفقا للتقرير، كان موسى أحد قادة الارتباط لحزب الله مع الجماعات في سوريا، وكان مسؤولا عن تهريب الأسلحة من سوريا الى لبنان ولفتت أنه كان يتواجد في دمشق بين الفينة والأخرى، وهو من مواليد عام 1983 وملقب باسم "علاء" وهو من بلدة شبعا.

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كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل، وردا عليها قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم في منطقة صور.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن المقاتلات هاجمت أهدافا لحزب الله، بما في ذلك بنية عسكرية وموقع إطلاق قذائف وبنية عسكرية في منطقة عيترون، إضافة الى بنية تحتية في منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.