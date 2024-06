أعلن حزب الله الليلة عن مقتل طالب عبد الله والملقب " الحاج أبو طالب"، قائد وحدة النصر في جبهة الجنوب في الضربة الإسرائيلية مساء الثلاثاء في جويا قرب صور جنوب لبنان وهو من بلدة عدشيت ، ووفقا لمصادر عربية ولبنانية قتل ثلاثة آخرين في الضربة الجوية والتي استهدفت اجتماعا للحزب.

ونقلت العربية عن مصادر خاصة أن الغارة استهدفت اجتماعا لعدد من قادة الصف الأول في حزب الله وقتل أربعة منهم، وبالإضافة الى "أبو طالب" ، أكد حزب الله مقتل القيادي محمد صبرا، ومعه القيادي سليم صوفان من حزب الله في الغارة أيضاً.

الوحدة العسكرية مسؤولة عن نشاط حزب الله في المنطقة الشرقية من بنت جبيل وحتى منطقة مزارع شبعا/هار دوف. ويبدو أن عبد الله هو أكبر مسؤول في حزب الله يتم اغتياله منذ بداية الحرب.

https://twitter.com/i/web/status/1800660653646254528