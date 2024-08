بعد شهادتها عن أسر حماس.. نوعا أرغماني توضح: “لم يتم ضربي ولم يقصوا شعري”

بعد أن أدلت الناجية من أسر حماس نوعا أرغاماني بشهادتها عن تجربتها في الأسر خلال محادثة مع العديد من الدبلوماسيين اليابانيين، والتي جرت خلال زيارة لليابان مع والدها - ونقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع - كتبت أرغماني الجمعة على حسابها في إنستغرام: " لقد تم إخراج كلامي من سياقه، ولم يتم ضربي، ولم يتم قص شعري".

وكتب أرغماني: "لا أستطيع أن أتجاهل ما حدث هنا في وسائل الإعلام خلال الـ 24 ساعة الماضية، لقد تم إخراج كلامي من سياقه" وأضافت "لم أتعرض للضرب ولم يتم قص شعري. الاقتباس الدقيق هو: ’في عطلة نهاية الأسبوع، بعد إطلاق النار، كما قلت، أصبت بجروح في جميع أنحاء رأسي، وأصبت في جميع أنحاء جسدي" (أؤكد على أنني لم أتعرض للضرب، بل إنني تأذيت في جميع أنحاء جسدي من جراء انهيار المبنى علي)".

وقالت: "بصفتي ضحية لأحداث 7 أكتوبر، لن أسمح لنفسي بأن أكون ضحية مرة أخرى من قبل وسائل الإعلام".

ويشار إلى أن أرغماني، التي أطلق سراحها بعملية خاصة للجيش الإسرائيلي في حزيران/يونيو الماضي أطلق عيها "عملية أرنون" تحدثت قبل يومين، مع عدد من الدبلوماسيين اليابانيين خلال زيارة لليابان مع والدها. وقدمت أرغماني شهادة مفصلة عن التجربة القاسية الذي مرت به في أسر حماس، وقالت "كنت أنام كل ليلة في أسر حماس وهي خائفة من أن 'هذه قد تكون الليلة الأخيرة في حياتي'".

https://x.com/i/web/status/1816515489335591341