هل يدق ناقوس الحرب ؟ الولايات المتحدة سترسل غواصة صورايخ باليستية إلى الشرق الأوسط؛ وأمرت بتسريع وصول حاملة الطائرات للمنطقة

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، اللواء بات رايدر، الليلة (بين الأحد والاثنين) أن الولايات المتحدة سترسل غواصة محملة بالصواريخ الباليستية إلى الشرق الأوسط، وأمرت بتسريع وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة.

وجاء في البيان ما يلي: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن اليوم مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت. وأكد وزير الدفاع أوستن التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة لحماية إسرائيل وأشار إلى تعزيز القوة والقدرات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد التوترات الإقليمية المتزايدة. ومن أجل تعزيز هذا الالتزام، أمر الوزير أوستن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن، المجهزة بطائرات من طراز F-35C، بتسريع انتقالها إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، مما يعزز من القدرات التي توفرها بالفعل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت، وأمر بانتقال الغواصة الصاروخية الموجهة يو إس إس جورجيا (SSGN 729) إلى منطقة القيادة المركزية"

وذكر أيضًا أن "الوزير أوستن والوزير غالانت ناقشا أيضًا عمليات إسرائيل في غزة وأهمية تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، والتقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والجهود الأمريكية لردع الهجوم من إيران وحزب الله والجماعات الأخرى الموالية لإيران في جميع أنحاء المنطقة".

