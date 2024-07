"المسيرة الصامتة" || شاهد 101 مسيرة انتحارية ادخلها حزب الله للخدمة مؤخرا،ما هي أبرز مميزاتها؟

أدخل حزب الله مؤخرا أسلحة جديدة الى معركته مع إسرائيل، فبعد أن أعلن حزب الله عن مدفع ميداني خاص، تطرقت مصادر إعلامية إسرائيلية الى استخدام حزب الله مسيرة انتحارية من طراز "شاهد 101"، والتي استخدمت بهجمات شمال إسرائيل أدى أحدها الى مقتل الضابط فاليري تشابونوف، وذلك خلال الهجوم تجاه كيبوتس كابري الذي يقع على مسافة 4 كيلومترات شرقي نهاريا.

ما هي مميزات شاهد 101"؟

هذه المسيرة إ كهربائية ويمكنها قطع مسافة تصل الى 900 كيلومتر وقادرة على حمل ذخائر ثقيلة، ودخلت الخدمة في سلاح الجو الإيراني، كما تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق واليمن.

هذه المسيرة تعمل بمحرك كهربائي ويمكنها الطيران لفترات طويلة، وتتميز بأنها أقل ضجيجا، ولقبت "المسيرة الصامتة"، محرك المسيرة يعمل بنظام الشحن الكهربائي وليس بالوقود التقليدي وصوت محركها منخفض ولا يكاد يسمع من على الأرض، كما هناك صعوبة باكتشافها واعتراضها بالرادارات. ويواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة عموما باكتشاف مسيرات حزب الله مثل "أبابيل تي" و"صماد 2" من خلال الرادارات التقليديه بسبب تحليقها بارتفاعات منخفضة وبسبب التضاريس الجبلية الصعبة.

