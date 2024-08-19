الرئيس الجزائري: "جيشنا جاهز لدخول غزة ، بانتظار أن تفتح مصر الحدود"

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد ثابتون، اليوم (الاثنين)، مصر إلى فتح الحدود مع قطاع غزة أمام الجيش الجزائري، دعما لسكان قطاع غزة: "الجيش الجزائري مستعد للذهاب إلى غزة ونحن مستعدون، فقط ننتظر أن تفتح مصر حدودها لنا".

وفي تصريح نشره عبر قناة "البيلد تي في" في اليوتيوب، يقول تبون الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 7 سبتمبر/أيلول: "والله لو فتحوا لنا الحدود لأرسلنا جيشا هناك. كنا سنرسل حافلات هناك ونبني ثلاثة مستشفيات في 20 يومًا. سنرسل الأطباء ونعيد بناء ما دمره الصهاينة. غزة ليست قضية الفلسطينيين، بل قضيتنا جميعا". وأوضح أن جيش بلاده مستعد للتحرك فور فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة.

https://x.com/i/web/status/1825273267650711713 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في غضون ذلك، عاد قبل يومين الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار إلى إسرائيل من القمة التي عقدت في قطر لبحث المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا إن فرص التوصل إلى اتفاق أعلى مما كانت عليه قبل أيام قليلة.