الرئيس الجزائري: "جيشنا جاهز لدخول غزة ، بانتظار أن تفتح مصر الحدود"

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد ثابتون، اليوم (الاثنين)، مصر إلى فتح الحدود مع قطاع غزة أمام الجيش الجزائري، دعما لسكان قطاع غزة: "الجيش الجزائري مستعد للذهاب إلى غزة ونحن مستعدون، فقط ننتظر أن تفتح مصر حدودها لنا".

وفي تصريح نشره عبر قناة "البيلد تي في" في اليوتيوب، يقول تبون الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 7 سبتمبر/أيلول: "والله لو فتحوا لنا الحدود لأرسلنا جيشا هناك. كنا سنرسل حافلات هناك ونبني ثلاثة مستشفيات في 20 يومًا. سنرسل الأطباء ونعيد بناء ما دمره الصهاينة. غزة ليست قضية الفلسطينيين، بل قضيتنا جميعا". وأوضح أن جيش بلاده مستعد للتحرك فور فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة.

https://x.com/i/web/status/1825273267650711713