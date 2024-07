بعد هجوم وانتقادات شديدة: هغاري يعتذر عن طريقة صياغة كلامة حول الهجوم الصاروخي في مجدل شمس

بعد تلقيه العديد من الانتقادات بسبب تصريحه بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تعتقد أن - "حزب الله سيقتل الأطفال في ملعب كرة قدم" - رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري اليوم (الأحد) على عاصفة الانتقادات عبر حسابه بمنصة X: "خلال مقابلة أجريت معي وقلت من مكان الكارثة في مجدل شمس: لم يكن أحد يتصور أن منظمة إرهابية قاتلة ستطلق صاروخا على ملعب لكرة القدم حيث يلعب الأولاد والبنات، الصياغة التي اخترتها كانت خاطئة."

وتابع: "أود أن أوضح أن قصدي من كلامي هو توضيح قسوة منظمة حزب الله الإرهابية القاتلة. وفي هذا الوقت الذي تقام فيه الجنازات في مجدل شمس، قلوبنا مع عائلات وسكان مجدل شمس الذين خسروا أغلى ما لديهم في الوجود".

