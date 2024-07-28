بعد هجوم وانتقادات شديدة: هغاري يعتذر عن طريقة صياغة كلامة حول الهجوم الصاروخي في مجدل شمس

بعد تلقيه العديد من الانتقادات بسبب تصريحه بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تعتقد أن - "حزب الله سيقتل الأطفال في ملعب كرة قدم" - رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري اليوم (الأحد) على عاصفة الانتقادات عبر حسابه بمنصة X: "خلال مقابلة أجريت معي وقلت من مكان الكارثة في مجدل شمس: لم يكن أحد يتصور أن منظمة إرهابية قاتلة ستطلق صاروخا على ملعب لكرة القدم حيث يلعب الأولاد والبنات، الصياغة التي اخترتها كانت خاطئة."

وتابع: "أود أن أوضح أن قصدي من كلامي هو توضيح قسوة منظمة حزب الله الإرهابية القاتلة. وفي هذا الوقت الذي تقام فيه الجنازات في مجدل شمس، قلوبنا مع عائلات وسكان مجدل شمس الذين خسروا أغلى ما لديهم في الوجود".

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وكما ذكرنا، انتقد الكثيرون العميد هاغاري على تصريحه - مثل، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، الذي قال أمس في مكان الحدث: "هذا هو ما يبدو عليه الاعتقاد السائد (كونسبتسيا) (في إشارة الى المفهوم الذي تمت صياغته من قبل لجنة أجرانت 1971). عندما يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لم يعتقد أن حزب الله سيطلق النار على ملعب كرة قدم، وهو ما يذكرني بنفس كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي الذين أعلنوا قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب أن حماس مرتدعة ولا تريد التصعيد".

وقال عضو الكنيست أفيخاي بوفارون: "هذه ليست زلة لسان، تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لم يتخيل أحد شيئًا كهذا، يثبت للمرة الألف أنه حتى بعد 7 أكتوبر، فإن الاعتقاد السائد (الكونسبتسيا) للقيادة العليا في الجيش لا زال قائما وعلى قيد الحياة ويركل، والمذبحة التالية تنتظرنا وعلى مقربة منا."

ويشار الى أن مصطلح "كونستبتسيا" هو مفهوم تم صياغته في إشارة الى نتائج لجنة اغرانت بعد حرب يوم الغفران حول وجهة النظر الاستخباراتية لقسم الأبحاث في الجيش الإسرائيلي عام 1971 حول استعدادات الجيش المصري والسوري، والتي تبين انها ليست صحيحة في حرب يوم الغفران.

Michael Giladi/Flash 90

ووجه إسرائيليون من منطقة الشمال رسالة عاجلة إلى هغاري عبروا فيها عن استيائهم من تصريحه: "لقد صدمنا عندما سمعنا كلامك الليلة الماضية والذي لم يتوقع فيه أحد مثل هذه الأضرار، الأمر الذي يدل على الانفصال التام عن الوضع.

ووفقا لهم، "لم يتوقع أحد مجزرة 7 أكتوبر أيضا، ولكن منذ ذلك الحين أدركنا مع من نتعامل. أنت قلت بنفسك أن هذه منظمة إرهابية قاتلة، ونحن هنا لتحذيرك: المنظمة الإرهابية ستفعل كل شيء لقتل كل فرد في دولة إسرائيل".

ويشار الى أن بلدة مجدل شمس تعرضت لهجوم صاروخي لم يسبق له مثيل حيث قتل 12 طفلا نتيجة سقوط قذيفة على ملعب كرة قدم، وتتهم إسرائيل حزب الله بإطلاق الصاروخ، في حين نفى حزب الله تورطه بإطلاقه.