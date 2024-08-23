التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا مسلحا تابعا لحركة حماس بطول حوالي كيلومتر واحد في رفح
قال مصدر في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن "الحركة لم تتلق أي مقترح جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل في قطاع غزة".
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن "مهاجمة أهداف لحزب الله والقضاء على خلية له في منطقة طير حرفا" وتابع "صدت قوات الفرقة 146 خلية (تابعة للحزب) كانت تخطط لتنفيذ إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وقامت القوة بتوجيه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قضت على الخلية في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان".
وفي السياق ذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بحياة 7 أشخاص، اليوم الجمهة، مشيرة إلى أن
"مسيرة إسرائيلية، استهدفت بلدة عيتا الجبل، قتلت، في حصيلة أولية، شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وفي غارة أخرى على بلدة طير حرفا، قتلت 3 أشخاص، نعاهم"حزب الله اللبناني.
ولقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة "ميس الجبل"، كما استهدفت إسرائيل دراجة نارية في بلدة "بعيترون"، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخر بجروح.
للاطلاع على كافة التطورات انقر هنا
البيت الأبيض يعلن "تحقيق تقدم" في مباحثات القاهرة بشأن هدنة غزة
تقرير: مصر ستقدم مقترحا معدلا لحماس غدا قبل اجتماع الأحد المقبل
الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد الليلة المنصرمة من القاهرة
الجيش الإسرائيلي: "طائراتنا هاجمت في منطقة عيتا الجبل وقتلت محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان"
أوستن لنظيره الإسرائيلي: يجب الانتهاء من اتفاق وقف النار في غزة بأسرع وقت
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على صفحته في منصة"إكس"، اليوم الجمعة، "اتصلت أمس بوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وخطر التصعيد من جانب إيران وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط" وتابع"وأكدت التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وشاركت أن الولايات المتحدة في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية"
وأكد أوستن على أنه ناقشت مع غالانت "التقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وأكدت على أهمية الانتهاء من الصفقة".
https://x.com/i/web/status/1826973507936489599
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
النساء المفرج عنهن التقن نتنياهو لمدة 3 ساعات: "قال إنه سيفعل كل شيء لإعادة أبنائنا إلى الحياة"
قالت يلينا تروفانوف، المفرج عنها من سجون حماس، في بيان صحفي بعد لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة ثلاث ساعات تقريبًا: "لقد غادرت الاجتماع بأمل أكبر قليلاً مما كنت عليه عندما ذهبت إلى هناك. نظر في عيني وقال إنه سأفعل أي شيء لإعادة ابني إلى الحياة. وأضاف يوشيفيد ليفشيتز، الذي كان حاضرًا أيضًا في الاجتماع: "لقد وعد نتنياهو بإرسال ممثلين. أحد أكبر عار الحكومة هو عدم حضور أي ممثل لرؤية رهائن الكيبوتسات، ونير أوز على وجه الخصوص".
الجيش الإسرائيلي يدمر نفقاً مسلحا تابعاً لحركة حماس بطول حوالي كيلومتر واحد في رفح
قامت قوات الوحدة الهندسية لفرقة غزة واللواء الجنوبي بالتعاون مع وحدة ياهالوم بتدمير نفق هجومي تحت الأرض تابع لحماس في منطقة رفح. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن "طول النفق المدمر كان حوالي كيلومتر واحد. وتم تحديد موقع النفق ودراسته في الأسابيع الأخيرة. وعثرت القوات هناك على متفجرات وبنية تحتية كهربائية وأبواب مصفحة. في الأسبوع الماضي، حدد مراقبون من فرقة غزة خلية من مقاتلي حماس خرجت من فتحة نفق في قطاع غزة لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي. وقامت طائرة تابعة للقوات الجوية بالقضاء على المسلحين.
الخارجية المصرية تشدد على "الموقف الرافض لسياسات التصعيد التي تنتهجها إسرائيل"
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إن "الوزير بدر عبد العاطي أطلع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على جهود القاهرة في مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".
وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد في بيان، أن عبد العاطي شدد علي موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها اسرائيل.