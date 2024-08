التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا مسلحا تابعا لحركة حماس بطول حوالي كيلومتر واحد في رفح

أوستن لنظيره الإسرائيلي: يجب الانتهاء من اتفاق وقف النار في غزة بأسرع وقت

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على صفحته في منصة"إكس"، اليوم الجمعة، "اتصلت أمس بوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وخطر التصعيد من جانب إيران وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط" وتابع"وأكدت التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وشاركت أن الولايات المتحدة في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية"

وأكد أوستن على أنه ناقشت مع غالانت "التقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وأكدت على أهمية الانتهاء من الصفقة".

