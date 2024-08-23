التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا مسلحا تابعا لحركة حماس بطول حوالي كيلومتر واحد في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن "مهاجمة أهداف لحزب الله والقضاء على خلية له في منطقة طير حرفا" وتابع "صدت قوات الفرقة 146 خلية (تابعة للحزب) كانت تخطط لتنفيذ إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وقامت القوة بتوجيه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قضت على الخلية في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان".

وفي السياق ذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بحياة 7 أشخاص، اليوم الجمهة، مشيرة إلى أن

"مسيرة إسرائيلية، استهدفت بلدة عيتا الجبل، قتلت، في حصيلة أولية، شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وفي غارة أخرى على بلدة طير حرفا، قتلت 3 أشخاص، نعاهم"حزب الله اللبناني.

ولقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة "ميس الجبل"، كما استهدفت إسرائيل دراجة نارية في بلدة "بعيترون"، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخر بجروح.

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