مسيرة إسرائيلية تغتال القيادي في حماس محمد شاهين في غارة وسط صيدا جنوب لبنان

بعد أن أفادت مصادر عربية عن مقتل القيادي الميداني في حماس محمد شاهين في هجوم مسيرة إسرائيلية وسط مدينة صيدا جنوب لبنان ، أكد الجيش الإسرائيلي العملية وقال إن العملية جرت بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك وبتوجيه من المخابرات العسكرية.

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وذكر البيان أن شاهين شغل منصب رئيس قسم العمليات لحركة حماس في لبنان، وأن عملية اغتياله جرت بعد أن نشط شاهين مؤخرا على دفع عمليات مسلحة بتوجيه وتمويل إيراني من الأراضي اللبنانية ضد مواطني دولة إسرائيل.

ووفقا للبيان شكل شاهين مركزا رئيسيا للمعلومات في حماس ،وخلال الحرب عمل على دفع تنفيذ عمليات مسلحة مختفة وخاصة إطلاق قذائف تجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

ووفقا للمعلومات المتوفرة عنه محمد شاهين (أردني الجنسية) ،من أبناء مخيم البقعة وينتمي لعائلة فلسطينية لاجئة من الفالوجة، قضاء غزة، وهو من الكوادر العسكرية لحركة حماس في الخارج، وينشط كمسؤول عسكري للحركة في صيدا.