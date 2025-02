مسيرة إسرائيلية تغتال القيادي في حماس محمد شاهين في غارة وسط صيدا جنوب لبنان

بعد أن أفادت مصادر عربية عن مقتل القيادي الميداني في حماس محمد شاهين في هجوم مسيرة إسرائيلية وسط مدينة صيدا جنوب لبنان ، أكد الجيش الإسرائيلي العملية وقال إن العملية جرت بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك وبتوجيه من المخابرات العسكرية.

