عائلات المختطفين لنوعا ارغماني: نتنياهو يستغلك، لا تسافري معه إلى الولايات المتحدة

طلب أفراد عائلات المختطفين اليوم (الأربعاء) من نوعا أرغماني، الذي أطلق سراحها من أسر حماس، عدم الانضمام إلى الرحلة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة أمام الكونغرس. وبحسب النشر، فإنه سيسافر مع أفراد آخرين من عائلات مختطفين في غزة.

هذا وحثت معيان شيرمان، والدة الرقيب رون شيرمان، الذي اختطف وقتل في أسر حماس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نوعا أرغماني الى عدم الانضمام إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رحلته إلى الولايات المتحدة: "نوعا، حبيبتي إنه يستغلك وسيدفع آخرون ثمن ذلك بأرواحهم، اشرحي لوالدك. لا ترافقيه مثل ديكور."

من جانبها أعادت يفعات كالديرون، ابنة عم المختطفة عوفر كالديرون، نشر تدوينة شيرمان على موقع X، وتساءلت: "فليوضح أحد للغالية نوعا ارغماني أنه يستغلها. هي اختطفت للمرة الأولى من قبل حماس وفي المرة الثانية من جانبه".

https://x.com/i/web/status/1813465127003287708