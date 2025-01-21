تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية في جنين، نتنياهو :"ننشط ضد المحور الإيراني في كل مكان"
انطلقت العملية العسكرية الواسعة في جنين مع هجمات طائرات مسيرة ضد عدد من البنية التحتية • رئيس الموساد والشاباك يناقشان مع رئيس المخابرات المصرية وقف إطلاق النار
اليوم الـ473 للحرب: بدأ الجيش الإسرائيلي والشاباك عملية عسكرية واسعة في جنين أسفرت عن قتلى وجرحى فلسطينيين، كما شارك أهالي المختطفين الإسرائيليين ليل (الثلاثاء) في حفل أداء اليمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصعدوا للجلوس على المسرح كضيوفه المميزين. كما أفادت أنباء أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن تلقى عرضًا لرئاسة مبادرة للإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لكنه رفض.
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التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ برئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ال ثاني أكد التزامه بإتمام كافة مراحل الصفقة
تقرير "العربي الجديد": سيتم هذا السبت إطلاق سراح 200 معتقل أمني من السجون الإسرائيلية، بينهم 120 معتقلا محكوم عليهم بالمؤبد والذين سيتم ابعادهم الى مصر
الجهاد الإسلامي: عملية "الجدار الحديدي" في جنين فصل آخر في سلسلة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
وزارة الصحة الفلسطينية: في عملية جنين قتل 6 أشخاص وأصيب 35 آخرين
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: فرق التفاوض تعمل حاليا على كافة التفاصيل الخاصة بعملية تبادل الأسرى المقبلة في قطاع غزة. على الرغم من التأخير يوم الأحد، يعتبر الوسطاء الحدث إيجابيا ويتطلعون إلى تنفيذ أكثر نجاحا في الدفعات القادمة
تقرير: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 4
مصدر أمني إسرائيلي لـi24NEWS: لم نكشف تفاصيل العملية للسلطة الفلسطينية لكن عندما بدأ إطلاق النار أبلغناهم وأعطيناهم خيار الابتعاد (يانون شالوم ييتاح).
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد: قتيلان ونحو 30 جريحا جراء هجمات الجيش الإسرائيلي
مصدر لـi24NEWS: العملية في جنين انطلقت بسبب عدم وجود نتائج عملياتية من الآليات الأمنية الفلسطينية (ماتياس عنبار)
مصدر فلسطيني لـi24news: في عملية جنين سقط قتيلان وعدد من الجرحى بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وتجري العملية من دون تنسيق أمني ومن دون مشاركة فاعلة للآليات الأمنية الفلسطينية. في رام الله، هناك مخاوف من أن الإفراج عن السجناء الأمنيين سيؤدي الى "انفجار" في الضفة الغربية. (باروخ ياديد)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: بتوجيه من المجلس الوزاري المصغر، أطلقنا اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق وكبيرة للقضاء على الإرهاب في جنين - "الجدار الحديدي". وهذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو تعزيز الأمن في يهودا والسامرة. إننا نتصرف بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرسل أذرعه.
وزارة الصحة الفلسطينية: قتيلان و25 جريحا في مخيم جنين
واجهت قوات الجيش الإسرائيلي 400 مسلح في منطقة مخيم جنين
تحديث ||وزارة الصحة الفلسطينية: قتيل وعشرة جرحى في مخيم جنين
في أقل من ساعة من انطلاق عملية الجيش الإسرائيلي "الجدار الحديدي": حصار كامل على مخيم جنين للاجئين
قوات خاصة تداهم منزل مطلوب في جنين - المعروف بـ "الإسلامي"
بالتزامن مع أحداث جنين - أنباء فلسطينية عن نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في قباطية أيضا
الجيش الإسرائيلي يطلق على العملية في جنين "الجدار الحديدي"
العملية في جنين شملت:
ضربة افتتاحية شاملة لمستعربين الى جانب هجمات مسيرات لعدد من البنية التحتية
في المقابل: قوات مسلحة دخلت مخيم اللاجئين- ويقومون بنقل مسلحين الى الداخل
في الدقائق الأخيرة شوهدت جرافات على الشارع المؤدي الى مخيم اللاجئين- لإخلاء المحاور
أطلق الجيش الإسرائيلي والشاباك عملية واسعة النطاق في جنين. وبحسب مصدر أمني، فإن العملية بدأت بهجوم جوي بطائرة مسيرة على عدة بنى تحتية. وستعمل في الأيام المقبلة قوات كثيرة من الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الوحدات الخاصة والشاباك والشرطة العسكرية، في جميع أنحاء جنين. ستستمر العملية طالما كان ذلك ضروريا. العملية لها أهداف واضحة - مواصلة الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنية التحتية المسلحة والقنابل الموقوتة"
https://x.com/i/web/status/1881654610982756741
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