تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية في جنين، نتنياهو :"ننشط ضد المحور الإيراني في كل مكان"

اليوم الـ473 للحرب: بدأ الجيش الإسرائيلي والشاباك عملية عسكرية واسعة في جنين أسفرت عن قتلى وجرحى فلسطينيين، كما شارك أهالي المختطفين الإسرائيليين ليل (الثلاثاء) في حفل أداء اليمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصعدوا للجلوس على المسرح كضيوفه المميزين. كما أفادت أنباء أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن تلقى عرضًا لرئاسة مبادرة للإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لكنه رفض.

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