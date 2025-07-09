إسرائيل ستعيد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية | كشف

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لأول مرة منذ بدء العمليات الموسعة في الضفة الغربية، تدرس إسرائيل خطوة استثنائية تتمثل في إعادة السيطرة على مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وقد كُشف عن ذلك مساء اليوم (الأربعاء) لأول مرة في i24NEWS.

تمت دراسة الخطوة كجزء من الاستعدادات لإنهاء عملية "السور الحديدي" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، التي تركز على استهداف الخلايا المسلحة واعتقال مطلوبين في مخيمات اللاجئين مثل نور شمس وجنين.

في قيادة المنطقة الوسطى يتم حالياً بلورة عدة بدائل بشأن انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بعد استكمال العملية، وأحد الخيارات المركزية هو عودة تدريجية لقوات السلطة الفلسطينية إلى المنطقة. من المتوقع أن يكون نور شمس بمثابة تجربة أولى، سيتم من خلالها اختبار قدرة أجهزة الأمن الفلسطينية على فرض النظام والسيطرة الداخلية.

يضع الجيش الإسرائيلي مجموعة شروط للمضي قدمًا في هذه الخطوة، أبرزها الحفاظ على حرية عمل قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة، أي إمكانية تنفيذ اعتقالات وعمليات اعتراض محددة حتى بعد نقل السيطرة الأمنية الداخلية إلى السلطة الفلسطينية. كما تؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن أي خطوة من هذا القبيل ستُدرس بناءً على النتائج الميدانية.

تراقب واشنطن الوضع عن كثب، وتسعى سرًا لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مُدركةً أن الفراغ الحكومي في مخيمات اللاجئين قد يُهيئ بيئةً خصبةً لاستيلاء حماس والجهاد الإسلامي مجددًا على السلطة.

حاليًا، لا تزال هذه الخطوة في مراحلها التجريبية الأولى، ولكن وفقًا لمصادر أمنية، إذا أثبتت التجربة جدارتها، فسيتم النظر في توسيعها لتشمل مخيمات إضافية في شمال ووسط الضفة الغربية.