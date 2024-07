ترامب:"هجوم مروع يجب ألا ينسى"|| تفاعل دولي مع الهجوم الصاروخي في مجدل شمس

تفاعل زعماء العالم وأعربوا عن تعازيهم جراء الهجوم المأساوي في مجدل شمس في هضبة الجولان – والذي أدى الى مقتل 12 طفلاً وصبيًا أمس (السبت) وأصيب كثيرون آخرون، معظمهم من الأطفال، جراء هجوم صاروخي على ملعب لكرة في البلدة وتتهم إسرائيل حزب الله بالهجوم في حين نفى حزب الله تورطه.

ورد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه: "هجوم اليوم على إسرائيل يجب ألا يُنسى. هذا سيذكره التاريخ كحدث آخر حدث بسبب حكومة أمريكية ضعيفة ورئيس ونائب رئيس عديمي الفائدة، بالضبط مثل هجوم 7 أكتوبر أو الحرب الروسية الأوكرانية، والتي لم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا، هذا وقت خطير ورهيب للعالم كله".

Michael Giladi/Flash 90

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن تعازيه في تغريدة على تويتر: "صور مروعة من ملعب كرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية. أدين بشدة حمام الدم هذا. نحن بحاجة إلى تحقيق دولي مستقل في هذا الحدث الذي لا يستوعبه العقل. أطالب جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

https://x.com/i/web/status/1817299632482840661 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وردت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة على تويتر، أعربت فيها عن صدمتها: "نشعر بالرعب من الهجوم الصاروخي على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس، والذي قُتل فيه أكثر من 10 أبرياء وأصيب عدد أكبر، معظمهم أطفال. نحن ندين بشدة الهجوم ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وللطائفة الدرزية. ونكرر مطالبتنا بأن تمتنع إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها عن القيام بأعمال من شأنها زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال لمزيد من التصعيد في أنحاء المنطقة".

https://x.com/i/web/status/1817350095060324806 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ورد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قائلاً: "إنني أدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف ملعبًا في مجدل شمس في هضبة الجولان. إن الهجمات على المدنيين أو المنشآت المدنية محظورة صراحةً بموجب القانون الدولي. كما أعرب عن تعازي القلبية لجميع الضحايا. وأدعوا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد لتجنب حرب كبيرة محتملة يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على الجبهة الشمالية لإسرائيل والمنطقة ككل".

https://x.com/i/web/status/1817291772428538252 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما أصدرت إسرائيل إدانة رسمية: "إن مجزرة السبت تشكل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، ومن واجب إسرائيل التصرف دفاعًا عن النفس والرد".