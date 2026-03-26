"مدن أشباح شمال إسرائيل": آلاف يغادرون تحت القصف وتراجع الثقة بالحكومة

تسود حالة غضب وقلق عميق في البلدات الحدودية في الشمال، من الجليل الأعلى حتى الجليل الغربي، في ظل تجدد التصعيد مع حزب الله وعودة الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة إلى خط الاشتباك الأول. هذا التصعيد أعاد إلى الواجهة ما يشبه “هجرة صامتة” لسكان هذه البلدات نحو فنادق في جنوب إسرائيل والبحر الميت، في محاولة للهروب من واقع أمني يزداد خطورة وغموضًا.

خلال جولة ميدانية في كريات شمونا وشلومي، برزت بوضوح ردود الفعل الغاضبة من السكان إزاء تجدد القصف، مقابل السردية الرسمية الإسرائيلية التي تكرر أن حزب الله تراجع وأن سيناريو السابع من أكتوبر لن يتكرر. كثيرون في الشمال يقولون إنهم لم يعودوا يصدقون هذه الوعود، وإن الفجوة بين تصريحات القادة والواقع على الأرض تتسع يومًا بعد يوم.

أحد سكان كريات شمونة وصف مدينته بأنها “تحولت إلى مدينة أشباح”، موضحًا أنه منذ بداية الحرب غادر المدينة نحو 20 ألف مواطن، وعاد الآلاف منهم بعد الاتفاق الذي أعقب جولة التصعيد السابقة، لكن مع تجدد الحرب الأخيرة مع إيران والتصعيد في الشمال، يُقدّر أن عدد من بقوا في المدينة لا يتجاوز خمسة آلاف نسمة. وبرأيه، “كل جولة جديدة تدفع مزيدًا من العائلات إلى قرار الرحيل، ولو مؤقتًا، بحثًا عن شعور أساسي بالأمان”.

مواطن آخر من الشمال لفت إلى خطورة واقع الإنذار في هذه البلدات، قائلًا إن صافرات الإنذار “تدوي فقط بعد سقوط الصاروخ أو انفجار الطائرة المسيرة”، على حدّ تعبيره، ما يجعل البقاء في هذه المناطق محفوفًا بالمخاطر. وأضاف أن قرب البلدات من الحدود اللبنانية يمنع عمليًا رصدًا مبكرًا لأي إطلاق صاروخ أو طائرة مسيرة، على عكس الضربات القادمة من مسافات بعيدة مثل إيران، حيث تتيح المسافة زمن إنذار أطول للهواتف المحمولة والمنظومات الدفاعية.

هذا الغضب الشعبي ترافق مع هجوم علني غير مسبوق من جانب رؤساء بلديات الشمال على الحكومة. رئيس بلدة مرجليوت لم يتمالك نفسه وبكى على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية، متهمًا الحكومة بأنها “تحارب سكان الشمال بدلًا من محاربة حزب الله”، في تعبير حادّ عن شعور بالتهميش والإهمال تراكم على مدى أشهر من القتال.

في السياق ذاته، شنّ رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتِرن، هجومًا لاذعًا على الحكومة خلال جلسة مع منتدى مديري الوزارات الحكومية، محذرًا من فقدان المدينة نفسها. وقال في خطابه: “لا يهم كيف سننهي الساحة في لبنان أو الساحة في إيران، إذا خسرنا مدينة في دولة إسرائيل – فهذه هي المرة الأولى التي تزول فيها مدينة في دولة إسرائيل”. وأضاف: “يوجد اليوم عشرة آلاف ساكن في كريات شمونا، وأنتم تتوقعون منهم بعد شهر أو لا تعرفون حتى بعد كم، البقاء في هذا الواقع الكئيب؟ هل تعتقدون أنهم سيبقون هناك؟”.

أمام هذا الضغط الشعبي والسياسي، وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في لهجتها، توجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى سكان الشمال وطالبهم بشكل مباشر بعدم مغادرة بلداتهم، في محاولة لطمأنتهم ومنع تفريغ المنطقة من سكانها. لكن شهادات ميدانية من كريات شمونة وشلومي وغيرها من بلدات خط المواجهة تشير إلى أن ثقة كثير من السكان بوعود الحكومة والجيش باتت مهزوزة، وأن ميزان القرارات الشخصية للعائلات يميل أكثر نحو الأمان الفردي على حساب الاعتبارات الوطنية والشعارات السياسية.