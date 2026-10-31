السفارة الأمريكية لدى موسكو تحذر مواطنيها من احتمال وقوع "حدث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا"

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها في روسيا من تهديد "موثوق" بوقوع هجوم عدائي في أحد متاحف موسكو، اليوم السبت. وذكرت السفارة الأمريكية في موسكو، في منشور على منصة "إكس"، أنها "على علم بتهديد موثوق بوقوع حدث يسفر عن إصابات جماعية اليوم، 31 أكتوبر/تشرين الأول، في محمية متحف تساريتسينو (Tsaritsyno Museum Reserve) في موسكو، الكائنة في العنوان: Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569".

وأضافت السفارة أن "الحكومة الأمريكية تنسق مع السلطات الروسية المعنية بشأن الاستجابة لهذا التهديد".كما نصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتجنب منطقة المتحف، والابتعاد عن الحشود، والبقاء في حالة تأهب.

ومن جانبها، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء -المقربة من الكرملين- يوم السبت، بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) تلقى تحذيراً من أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن الهجوم المحتمل. وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم تلقي معلومات من الجانب الأمريكي عبر قنوات الشراكة حول التحضير لهجوم إرهابي في موسكو. ويجري حالياً اتخاذ التدابير اللازمة".