أزمة اللاجئات الأوكرانيات: الفقر يهدد حياتهن في إسرائيل

كشف تقرير صادر عن جمعية أ.س.ف لمساعدة اللاجئين عن تدهور الأوضاع المعيشية للاجئات الأوكرانيات في إسرائيل، بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويبلغ عدد الأوكرانيين المقيمين في إسرائيل نحو 23 ألف شخص، معظمهم نساء، دون أن يتمتعوا بحق "الهجرة إلى إسرائيل" الممنوح لليهود حول العالم.

وبحسب التقرير، فإن اللاجئات يعشن بدون وضع قانوني للاجئ وبدون حقوق اجتماعية كافية. بينما قدمت إسرائيل في البداية حزمة دعم تشمل الرعاية الصحية وبطاقات الغذاء والمساعدات السكنية، فقد تقلص هذا الدعم تدريجيًا ولم يعد موجودًا فعليًا حاليًا.

وأشار التقرير إلى أن ثلث اللاجئات يعملن بشكل غير قانوني، وكثيرات منهن يجمعن بين وظائف قانونية وغير قانونية، غالبًا في مجالات التنظيف والرعاية والصيانة. كما سجلت الجمعية ارتفاعًا في مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى 70%، وتدهور الصحة الجسدية والنفسية، وزيادة التعرض للاستغلال الوظيفي وللزنا البقاء.

في هذا السياق، قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية تمديد الحماية الجماعية للاجئين الأوكرانيين حتى نهاية شهر مارس\آذار، في حين تمتد الحماية في أوروبا والولايات المتحدة لفترات أطول تتراوح بين سنة وسنتين.