أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الاثنين) أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 20 طائرة مسيرة انطلقت من أوكرانيا، بما في ذلك تسع طائرات فوق منطقة ساراتوف في روسيا، والتي كانت مغلقة مؤقتا أمام حركة الطيران، ونتيجة لذلك، شنت روسيا هجومها الخاص على أوكرانيا - الذي قتل فيه ثلاثة على الأقل من الأشخاص.

وكما أفيد، ردت روسيا على الهجوم. وهكذا، سُمعت صباح اليوم انفجارات بالقرب من كييف، وقال شهود عيان إنها تبدو وكأنها اعتراضات لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وكما ذكرنا، فقد أفادت التقارير بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال الهجوم الروسي.

وبعد حوالي نصف ساعة، انقطع التيار الكهربائي عن عدة أجزاء من كييف نتيجة الغارة الجوية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قال عمدة كييف إن إمدادات المياه توقفت أيضًا في أجزاء من كييف بعد الهجوم الجوي الروسي. وفي الوثائق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعات كبيرة من المواطنين يحتمون بمحطات المترو في المدينة.

