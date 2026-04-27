الجيش الروسي يعاني من جوع شديد في أوكرانيا لدرجة :"أكل جنود لزملائهم"

قصص مروعة لا تزال تتردد من الحرب في أوكرانيا، وذكرت المخابرات الأوكرانية أن الجنود الروس الذين يقاتلون في شرق أوكرانيا إلى حالة جوع شديد خلال فصل الشتاء، لدرجة أنهم أكلوا جثث رفاقهم. وقد سُلّمت هذه المواد إلى صحيفة "صنداي تايمز"، وتتضمن صورًا وتسجيلات صوتية تمّ اعتراضها بين ضباط روس، ونُشرت في الصحيفة أمس (الأحد).

وتزعم المخابرات الأوكرانية أنها وثّقت خمس حالات على الأقلّ قام فيها جنود بأكل جثث رفاقهم. في إحدى الحوادث، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في منطقة دونيتسك، قتل جندي جنديين آخرين وحاول أكل جزء من جثة أحدهما. وبعد ضبطه متلبّسًا، أطلق النار عليه فقُتل.

وبحسب التقرير، أبلغ ضابط روسي عن الحادثة عبر تطبيق تيليجرام، بل وأرسل صورًا، من بينها صورة لساق مقطوعة. ويُزعم أن الفحص الجنائي لم يجد أيّ آثار للتلاعب. قال جراح عسكري فحص المواد إن الإصابات لا تبدو كإصابات قتالية، بل جروح ناتجة عن أداة حادة.

في التسجيلات، يُسمع الضابط وهو يقول إن الجندي كان في القبو يحاول تقطيع جثة. وأثناء محاولة اعتقاله، أطلق النار فقُتل. وأضاف الضابط نفسه أن الجنود كانوا يعانون من نقص حاد في الغذاء. وتشير رسائل أخرى تم اعتراضها إلى حالات مماثلة وتعليمات تحظر أكل لحوم البشر، إلى جانب حظر الكحول والمخدرات.

في الوقت نفسه، يقول مسؤولون أوكرانيون إن المزيد من السجناء الروس يبلغون عن نقص حاد في الغذاء. كما يعترف الجانب الأوكراني بصعوبات في الإمداد في منطقة معينة من الجبهة.

بعد انتشار صور لجنود أوكرانيين نحيلين للغاية على الإنترنت، أعلنت هيئة الأركان العامة أن خطوط الإمداد قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف قد تضررت بشدة جراء هجمات روسية على معابر الأنهار. وذكر البيان أن الإمدادات تُنقل الآن بواسطة قوارب وطائرات مسيرة ثقيلة، لكن هذا حل محدود وخطير.

وأفاد التقرير أيضاً بأن القادة الميدانيين لم يقدموا تقارير دقيقة عن الوضع، ما أدى إلى أخطاء وسقوط ضحايا. وقد تم عزل قائد لواء وتخفيض رتبة قائد فيلق، وفتح تحقيق في الحادث.وأضاف المسؤولون أن وحدات الطائرات المسيرة الروسية كانت تشن هجمات نارية كثيفة على خطوط الإمداد، ما زاد من تعقيد حركة المعدات.