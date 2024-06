هل فلاديمير بوتين متورط بخطف 46 طفلا أوكرانيا الى روسيا؟

كشف تحقيق جديد في صحيفة نيويورك تايمز أن 46 طفلاً أوكرانياً اختطفوا من وطنهم من أجل "تربيتهم من جديد" في روسيا. في التقرير الشامل الذي نشر اليوم (الأحد) في الصحيفة الأمريكية ، ذِكر تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة في الخطف.

القصة لم تنشر لأول مرة في تحقيقات نيويورك تايمز – يشار الى أن هناك أمر اعتقال دولي ضد بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بهذه القضية تحديدا. ومع ذلك، يسلط التحقيق ضوءًا جديدًا على عملية الخطف. فقد بحثت نيويورك تايمز في منشورات على الشبكات الاجتماعية الروسية، حصلت على صور، أفلام، رسائل نصية ووثائق، وأجرت مقابلات مع أكثر من 110 معالجين، خبراء القانون وموظفين روس وأوكرانيين - تحاول البحث عن حياة الأطفال في الأسر الروسي.

https://twitter.com/i/web/status/1797251619546894813