هل فلاديمير بوتين متورط بخطف 46 طفلا أوكرانيا الى روسيا؟

كشف تحقيق جديد في صحيفة نيويورك تايمز أن 46 طفلاً أوكرانياً اختطفوا من وطنهم من أجل "تربيتهم من جديد" في روسيا. في التقرير الشامل الذي نشر اليوم (الأحد) في الصحيفة الأمريكية ، ذِكر تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة في الخطف.

القصة لم تنشر لأول مرة في تحقيقات نيويورك تايمز – يشار الى أن هناك أمر اعتقال دولي ضد بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بهذه القضية تحديدا. ومع ذلك، يسلط التحقيق ضوءًا جديدًا على عملية الخطف. فقد بحثت نيويورك تايمز في منشورات على الشبكات الاجتماعية الروسية، حصلت على صور، أفلام، رسائل نصية ووثائق، وأجرت مقابلات مع أكثر من 110 معالجين، خبراء القانون وموظفين روس وأوكرانيين - تحاول البحث عن حياة الأطفال في الأسر الروسي.

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ويشار الى أنه في 25 أبريل/نيسان 2022، "عثرت" القوات الروسية على مجموعة من الأطفال والرضع الأوكرانيين وأخذتهم تحت حمايتها. وبعد ذلك، قاموا بنقلهم عبر الحدود - على بعد عدة كيلومترات من منزلهم - مع التقاط الصور الدعائية. وبحسب التحقيق، فإن الأطفال -ذوي الإعاقات المختلفة، مثل الشلل الدماغي- اختطفوا من قبل الروس أثناء اختبائهم في كنيسة بمنطقة الكتاب في أوكرانيا، بعد نقلهم من مسكنهم في مدينة خيرسون التي كانت قصفت.

ووفقاً للتحقيق، فإن هذا التصرف هو جزء من خطة بوتين الأوسع: لاستيعاب فكرة أن سكان المناطق الحدودية الروسية في أوكرانيا هم في الواقع روس تاريخياً. وقال سيرهي بلوهي، المؤرخ الأوكراني في جامعة هارفارد: "كان الجنود يعتقدون في أعماقهم أن الأطفال كانوا روس". "لقد اعتقدوا أنهم من خلال اختطافهم سيسرعون عملية جعلهم روسا".