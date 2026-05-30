الجيش الأوكراني يكثف حملته لتدمير المركبات المسؤولة عن تزويد القوات الروسية على طول المحاور الرئيسية في البلاد، وذلك حسب ما أُفيد اليوم (الجمعة) في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ويذكر خبراء أن هذه الخطوة تُنفذ باستخدام تكنولوجيا طائرات مسيرة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تلحق بالجيش الروسي أضراراً جسيمة.

وفقاً للتقرير، في الـBBC تحققوا من توثيقات لما لا يقل عن 14 حادثة نُشرت في الأسبوع الأخير، حيث تمّت مهاجمة مركبات كانت تحمل طعاماً، وقوداً وذخيرة على طرق حيوية تربط بين روسيا، القرم ومناطق أخرى محتلة في جنوب أوكرانيا.

يقول الخبراء إن التطورات التكنولوجية الأخيرة في مجال الطائرات بدون طيار، بما في ذلك نظام "هورنت" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مكنت أوكرانيا من مهاجمة أهداف روسية تتحرك نحو خطوط الجبهة على مسافات أبعد وبدقة أعلى.

قال وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، يوم الأربعاء إن استراتيجية "إغلاق اللوجستية الخاصة به تهدف إلى "زيادة الضغط على الجيش الروسي في المؤخرة، وحرمان العدو من القدرة على تنفيذ عمليات هجومية مستمرة".

توثيقات تم تحليلها من قبل "BBC Verify" ومن قبل محللين استخباراتيين من مصادر مفتوحة (OSINT) على الشبكة في GeoConfirmed، تظهر هياكل محترقة لشاحنات حاويات وآليات عسكرية أخرى في عدة مواقع على طول طريق رئيسي في جنوب أوكرانيا.