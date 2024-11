"جثث متناثرة في الشارع": 10 قتلى جراء الضربة التي أصابت مبنى في أوديسا

يوم صعب بالنسبة لأوكرانيا: صاروخ أطلق من روسيا اليوم (الاثنين) أصاب مبنى سكنيا في مدينة أوديسا - وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم 7 من رجال الشرطة ومسعف واحد. وفي توثيقات قاسية من الحدث تم تداولها على الشبكات، يمكن رؤية الجثث ملقاة في الشارع. الليلة: مقتل عشرة في هجوم باتجاه مدينة سومي شمال شرق البلاد.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية الهجوم: "في الساعة 11:57، هاجم العدو أوديسا بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم"، أسقطته الدفاعات الجوية. ولسوء الحظ، سقط الصاروخ الذي تم إسقاطه في منطقة سكنية في مدينة أوديسا. منطقة بريموري بالمدينة وتسبب في وقوع قتلى وجرحى، ونعرب عن تعازينا لأسرهم وأصدقائهم".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان رسمي: "أطلق الإرهابيون الروس صاروخا باليستيا على منطقة سكنية. وأصيب ساحة انتظار السيارات بالمبنى.ولحقت أضرار بمبنى سكني وجامعة ومبنى الإدارة المحلية. تعازيّ للعائلات والأحباء. وأصيب ما يقرب من عشرين شخصا آخرين. وتشارك كل القوى اللازمة لمساعدة جميع المحتاجين".

