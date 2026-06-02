هجوم روسي واسع يهز أوكرانيا.. قتلى وعشرات الجرحى في قصف مكثف

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في هجوم جوي روسي واسع النطاق الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) على مدن في أنحاء أوكرانيا، من بينها العاصمة كييف. ووفقًا للتقارير، أطلقت روسيا صواريخ وطائرات مسيرة أصابت مباني سكنية، مما أدى إلى انهيار جزئي لمبنى مكون من تسعة طوابق.

وفقًا للتقارير من أوكرانيا, في كييف هناك قتيل واحد وعلى الأقل حوالي 30 جريحًا نتيجة للهجمات. في خاركيف تم الإبلاغ عن 10 جرحى جراء إصابات في مناطق صناعية ومبانٍ سكنية. بسبب الهجمات، ناشد رئيس بلدية كييف السكان البقاء في الملاجئ. فيتالي كليتشكو أضاف أن هناك مخاوف من وجود أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني السكنية.

في دنيبرو، جنوب شرق العاصمة الأوكرانية، قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص جراء القصف وأصيب 16 آخرون نتيجة إصابات في مبانٍ بالمدينة. بسبب الهجمات، اضطر آلاف السكان في كييف إلى الاحتماء في مترو الأنفاق بالمدينة، وقد نُفذت عمليات القصف تجاه البلاد بعد أيام من تحذيرات أطلقتها أوكرانيا بشأن هجوم روسي واسع النطاق مخطط له. في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، أصابت صواريخ روسية مبنيين في المدينة.

مؤخرًا وقع حادث غير عادي، حيث أصابت طائرة روسية بدون طيار مبنى سكنيًا في رومانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين. على إثر الحادث، أعلنت وزيرة الخارجية الرومانية أنه تم استدعاء السفير الروسي في بوخارست لجلسة استيضاح.

"خلال الليلة بين 28 و29 أيار/مايو، جددت الفيدرالية الروسية هجماتها بالطائرات دون طيار على أهداف مدنية وبُنى تحتية في أوكرانيا، بالقرب من نهر الحدود مع رومانيا"، جاء في بيان صادر حينها عن وزارة الدفاع الرومانية. يُشار إلى أن الطائرة دون طيار أصابت سقف مبنى سكني في مدينة غالاتس، قرب الحدود مع أوكرانيا. وأضاف البيان أنه نتيجة لإصابة الطائرة دون طيار، اندلع حريق في شقة بالطابق العاشر من المبنى. ووفقًا للسلطات، تم علاج شخصين في المكان، وأُخلي 70 ساكنًا من الموقع.