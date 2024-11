"هجوم كبير": أوكرانيا تمر بليلة صعبة - برعاية روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، صباح اليوم (الأحد)، إن روسيا شنت إحدى "هجماتها الجوية الكبيرة" على أوكرانيا الليلة.

وقال وزير الخارجية إن "المدن المسالمة والمواطنين النائمين والبنية التحتية الحيوية" هي الأهداف التي تستهدفها روسيا.

وقال هيرمان جلوشينكو، وزير الطاقة الأوكراني، إن البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مناطق فينيتسا وفولين وتشيركاسي وتشرنيهيف وإيفانو فرانكيفسك بسبب الأضرار.

وعلم أيضًا أنه في مقاطعات كييف ودونيتسك ودنيبرو وجيتومير وخميلنيتسكي بدأت عمليات الإغلاق الطارئة لإمدادات الطاقة.

ووصف سيبيها الهجوم بأنه رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على من "اتصلوا به وانتقدوه مؤخرًا"، في إشارة على ما يبدو إلى مكالمة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في ميكولايف، جنوب أوكرانيا، كما سُمعت سلسلة من الانفجارات المدوية في جميع أنحاء كييف - حيث اشتعلت النيران في سطح مبنى سكني في العاصمة بسبب سقوط الشظايا. وقال مسؤولون عبر تطبيق تيليجرام إن شخصين على الأقل أصيبا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على X: "استهدف هجوم مشترك ضخم جميع مناطق أوكرانيا. خلال الليل والصباح، استخدم الإرهابيون الروس أنواعًا مختلفة من الطائرات بدون طيار. في المجمل، تم إطلاق حوالي 120 صاروخًا و90 طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي لدينا أكثر من 140 هدفًا جويًا".

https://x.com/i/web/status/1858059178859778326