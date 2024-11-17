"هجوم كبير": أوكرانيا تمر بليلة صعبة - برعاية روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، صباح اليوم (الأحد)، إن روسيا شنت إحدى "هجماتها الجوية الكبيرة" على أوكرانيا الليلة.

وقال وزير الخارجية إن "المدن المسالمة والمواطنين النائمين والبنية التحتية الحيوية" هي الأهداف التي تستهدفها روسيا.

وقال هيرمان جلوشينكو، وزير الطاقة الأوكراني، إن البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مناطق فينيتسا وفولين وتشيركاسي وتشرنيهيف وإيفانو فرانكيفسك بسبب الأضرار.

وعلم أيضًا أنه في مقاطعات كييف ودونيتسك ودنيبرو وجيتومير وخميلنيتسكي بدأت عمليات الإغلاق الطارئة لإمدادات الطاقة.

Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP

ووصف سيبيها الهجوم بأنه رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على من "اتصلوا به وانتقدوه مؤخرًا"، في إشارة على ما يبدو إلى مكالمة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في ميكولايف، جنوب أوكرانيا، كما سُمعت سلسلة من الانفجارات المدوية في جميع أنحاء كييف - حيث اشتعلت النيران في سطح مبنى سكني في العاصمة بسبب سقوط الشظايا. وقال مسؤولون عبر تطبيق تيليجرام إن شخصين على الأقل أصيبا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على X: "استهدف هجوم مشترك ضخم جميع مناطق أوكرانيا. خلال الليل والصباح، استخدم الإرهابيون الروس أنواعًا مختلفة من الطائرات بدون طيار. في المجمل، تم إطلاق حوالي 120 صاروخًا و90 طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي لدينا أكثر من 140 هدفًا جويًا".

https://x.com/i/web/status/1858059178859778326 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب زيلينسكي أيضًا: "كان هدف العدو هو البنية التحتية للطاقة لدينا في جميع أنحاء أوكرانيا. ولسوء الحظ، تضررت بعض المرافق بسبب الضربات المباشرة والشظايا المتساقطة. وفي ميكولايف، أدى هجوم بطائرة بدون طيار إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، من بينهم طفلان. خالص التعازي لأسر وأحباء الضحايا. حالياً، لا تزال بعض المناطق بدون كهرباء، لكن جميع القوى اللازمة تعمل على تخفيف التداعيات واستعادة البنية التحتية".