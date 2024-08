العمل على هزيمة الجيش الروسي في كورسك: أوكرانيا دمرت جسراً استراتيجياً آخر

تواصل أوكرانيا اليوم (الاثنين) الهجوم الوقائي ضمن عملية غزو روسيا. وقال القائد مكييف إن القوات الجوية دمرت جسرا استراتيجيا فوق نهر سيم في منطقة كورسك، وهو الهجوم الثاني الذي تشنه القوات تحت قيادته منذ نهاية الأسبوع. ودفعت هذه الأنشطة الى تقييد القدرات التوريدية للجيش الروسي.

هناك ما مجموعه ثلاثة جسور على النهر، وتدمير الجسور الثلاثة جميعها يطوق بشكل فعال الجنود الروس في المنطقة، لذا من الممكن أن يكونوا محاصرين بالقوات الأوكرانية. والتقديرات أن الحديث يدور عن وجود مئات من الجنود ومساحة حوالي 600 كيلومتر مربع. وفي كييف، لم يتطرقوا بعد الى استهداف الجسور الثلاثة بشكل رسمي.

