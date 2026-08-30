الهجوم الأعنف هذا العام قرب كييف.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 38 شخصًا

ارتفع عدد القتلى من هجوم روسي على مستودع ذخيرة في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى 38، وتستمر عمليات البحث عن أربعة أشخاص ما زالوا يُعتبرون في عداد المفقودين، وذلك حسبما أفاد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد).

أكثر الهجوم الروسي دموية في منطقة كييف هذا العام حدث في الساعات المتأخرة من يوم الجمعة الماضي، عندما شنت موسكو حملة غارات مكثفة على العاصمة الأوكرانية استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع.

الانفجار الذي وقع يوم الجمعة أصاب منشأة عسكرية كانت تحتوي على قذائف مدفعية، ألغام، طائرات بدون طيار وذخائر إضافية أخرى. أشار رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في حسابه على تلغرام أن فرق الإنقاذ والطوارئ تمكنت من إخماد معظم الحرائق في المكان. ومع ذلك، أضاف وأكد أن حجم التلوث والخطر في المنطقة كبير جداً، وأن هذا العمل سيستمر طالما كان ذلك مطلوباً.

https://x.com/i/web/status/2093966472750026909 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

نشر زيلينسكي توثيق فيديو يُظهر فرق الإطفاء وهي تكافح ألسنة اللهب وتزيل الأنقاض من المباني التي دُمّرت نتيجة الانفجار. في إطار التصعيد في هجماتها على الدولة، أطلقت روسيا خلال الأسبوع الأخير ما يقارب 2000 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، بما في ذلك صواريخ باليستية مصنّعة في كوريا الشمالية.

تطرق رئيس أوكرانيا إلى استمرار الخطوات التي تتخذها دولته عقب الهجمات العنيفة، وصرّح: "نحن نبحث عن ردود مبررة على كل هجوم وجريمة روسية. هذه الردود ستأتي بالتأكيد."