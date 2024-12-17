أفادت وسائل إعلام روسية صباح اليوم (الثلاثاء)، بمقتل الجنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع النووية والكيميائية والبيولوجية، في انفجار بموسكو. وبحسب التقارير، تم تنفيذ عملية الاغتيال باستخدام عبوة ناسفة موضوعة على دراجة نارية، عندما غادر الجنرال وشخص آخر من مدخل المنزل حوالي الساعة السادسة صباحا. في أوكرانيا، أعلنوا المسؤولية عن الاغتيال، وفي روسيا هددوا ردا على ذلك: "سوف ننتقم من قادة أوكرانيا".

وكما ذكرنا، فإن كيريلوف معروف بعقد إحاطات نيابة عن وزارة الدفاع الروسية في العام الماضي، تحدث خلالها عن "النشاط العسكري البيولوجي" المزعوم للولايات المتحدة في أوكرانيا. ومن بين أمور أخرى، زعم سابقًا أن المختبرات البيولوجية الخاضعة لإشراف الدول الأمريكية، والتي تعمل في أوكرانيا، درست الفيروسات التي يمكن أن تنتقل عن طريق البعوض، بما في ذلك حمى الضنك، من أجل استخدامها كأسلحة.

توثيق لحظات الانفجار:

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الجنرال إيغور كيريلوف، كشف بشكل منهجي لسنوات عديدة، مع توفر الحقائق، جرائم الأنجلوسكسونيين: استفزازات الناتو بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وتلاعب بريطانيا بالمواد الكيميائية المحظورة والأسلحة الكيميائية. الاستفزازات في سالزبوري وأميسبوري والنشاط المميت للمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا وغير ذلك الكثير. كان يعمل بلا خوف. ولم يختبئ خلف ظهر أحد. من أجل الوطن ومن أجل الحقيقة".

وأشار مدون عسكري روسي معروف باسم ريبار Rybar بإصبع الاتهام إلى أوكرانيا وكتب: "إن مقتل رئيس قوات الدفاع النووية الكيميائية والبيولوجية في موسكو يؤكد مرة أخرى أنه بغض النظر عن النجاحات التي نحققها في ساحة المعركة، وبغض النظر عن حجمها، تسود النشوة، ومهما تحدثنا عن اعتراض المبادرة، فإن الطرف الآخر يحتفظ دائماً بفرصة التسبب بالايلام".

الحرب ليست في مكان ما في دونباس: الانفجار الذي وقع في شارع ريازانسكي يوضح ذلك بوضوح. كان العدو يستهدف الشخص الذي يمكنه الوصول إليه. جميع قيادات المؤسسة الأمنية مستهدفة. وليس هم فقط."

وللتذكير، أعلن جهاز الأمن في كييف الليلة الماضية عن الاشتباه في أن الجنرال الكبير مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية. "بناء على أوامر كيريلوف، منذ بداية الحرب، تم تسجيل أكثر من 4800 حالة استخدام العدو للأسلحة الكيميائية. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن القنابل القتالية من طراز "K-1"، المجهزة بمواد سامة ذات تأثير مهيج - CS وCN استخدامهما محظور وفقا لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستخدام وتدمير الأسلحة الكيميائية الموقعة في 13 يناير/كانون ثاني 1993".