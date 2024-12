أفادت وسائل إعلام روسية صباح اليوم (الثلاثاء)، بمقتل الجنرال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع النووية والكيميائية والبيولوجية، في انفجار بموسكو. وبحسب التقارير، تم تنفيذ عملية الاغتيال باستخدام عبوة ناسفة موضوعة على دراجة نارية، عندما غادر الجنرال وشخص آخر من مدخل المنزل حوالي الساعة السادسة صباحا. في أوكرانيا، أعلنوا المسؤولية عن الاغتيال، وفي روسيا هددوا ردا على ذلك: "سوف ننتقم من قادة أوكرانيا".

وكما ذكرنا، فإن كيريلوف معروف بعقد إحاطات نيابة عن وزارة الدفاع الروسية في العام الماضي، تحدث خلالها عن "النشاط العسكري البيولوجي" المزعوم للولايات المتحدة في أوكرانيا. ومن بين أمور أخرى، زعم سابقًا أن المختبرات البيولوجية الخاضعة لإشراف الدول الأمريكية، والتي تعمل في أوكرانيا، درست الفيروسات التي يمكن أن تنتقل عن طريق البعوض، بما في ذلك حمى الضنك، من أجل استخدامها كأسلحة.

توثيق لحظات الانفجار:

https://x.com/i/web/status/1868985552894325061