هاجمت روسيا الليلة (السبت) مدينة سومي المتاخمة لمنطقة كورسك - حيث يجري، كما تعرفون، الغزو الأوكراني - وأصيب مدنيان في إطار الهجوم. كما لحقت أضرارا بالمباني وأضرمت النيران في عدد من المركبات.

في المقابل، ضربت أوكرانيا الليلة الماضية ودمرت جسرا ذا أهمية استراتيجية فوق نهر سايم، فيما تواصل غزوها لمنطقة كورسك في روسيا. وكان الجيش الروسي يستخدم الجسر لتزويد جنوده، وقد يؤدي تدميره إلى عرقلة جهودهم في إمداد الجنود في بلدة غلوشكوفو في إقليم كورسيك.

وتزعم موسكو أن الصواريخ الأمريكية استخدمت لضرب الجسر. وبحسب التقارير، تم تدمير جسر آخر في المنطقة. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على تلغرام: "لأول مرة، تعرضت منطقة كورسك للقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، ربما من طراز HIMARS الأمريكية". نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة غلوشكوفو، تم تدمير الجسر بالكامل - وقتل المتطوعين الذين ساعدوا السكان المدنيين الذين تم إجلاؤهم.