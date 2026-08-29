روسيا تستهدف مخازن صواريخ ومسيرات في أوكرانيا

صعدت روسيا من حربها الجوية على أوكرانيا باستخدام أعداد متزايدة من الصواريخ الباليستية التي يصعب رصدها وطائرات مسيرة جديدة عالية السرعة، تفتقر كييف إلى الدفاعات الجوية اللازمة لإسقاطها. وأعلنت روسيا، اليوم السبت، السيطرة على 3 قرى جديدة، فيما دخلت الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها لليوم الثالث على التوالي، وسط تحذيرات أوكرانية من هجوم بري روسي على كييف وتشيرنيجوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية خرابيفشينا في منطقة سومي الأوكرانية، وقريتي نوفوأندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك.واستهدفت مراكز لوجستية وموانئ وطرق إمداد ومواقع للوقود والطاقة في كييف وضواحيها ومناطق متفرقة من أوكرانيا.

وجاء في بيان للوزارة أن الضربات استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، تُستخدم مستودعاته لتخزين مكونات صواريخ "فلامنجو"، وموقفاً مخصصاً لشاحنات الوقود، ومواقع لتفريغ المحروقات في ميناء إسماعيل بمقاطعة أوديسا على البحر الأسود، إضافة إلى مخزن لمكونات الطائرتين المسيّرتين FP-1 وFP-2، ومركز لوجستي ومحطة للشحنات العسكرية القادمة من دول غربية، ومراكز لوجستية تستخدم لدعم القوات الأوكرانية ومرافق تخزين في ميناء نيكولايف على البحر الأسود.