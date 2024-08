أوكرانيا تستعرض: أكبر هجوم على موسكو منذ بدء غزو روسيا

تواصل أوكرانيا هجومها على روسيا - والليلة (بين الثلاثاء والأربعاء)، كان هناك هجوم كبير بطائرات بدون طيار في موسكو ومناطق أخرى - وهو الأكبر منذ بدء الغزو الأوكراني.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن هذا كان "هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على المدينة". وقالت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة بدون طيار خلال الليلة".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة موسكو، وتم تدمير 23 طائرة بدون طيار فوق منطقة بريانسك، وتم تدمير ست طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود، وثلاث فوق منطقة كالوغا واثنتان فوق أراضيها. منطقة كورسك.

وقال عمدة موسكو سوبيانين: "إن الحماية الطبقية الذي تم إنشاؤها فوق موسكو مكّنت من صد جميع الهجمات بنجاح. وهذه واحدة من أكبر محاولات الهجوم المسجلة في موسكو على الإطلاق. ونحن نواصل مراقبة الوضع".

